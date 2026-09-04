Роден национал разкри, че преговаря с Левски

През последните дни много източници разкриха информация, че българският национален състезател Петко Христов е близо до преминаване в Левски. Сега тази информация е потвърдена от самия него. В интервю пред колегите от "Тема Спорт" Христов заяви, че в настоящия му клуб - италианския Специя, изобщо не е лесно и преговаря с родния шампион. През настоящия сезон се състезава в Серия С, а Петко Христов е в клуба от 2021 г.

Петко Христов: "Те искат да ме продадат или дадат под наем"

Ето какво каза Петко Христов: "Да, имаше контакт с Левски преди. Но още сме в процес на договаряне. Нещата в Специя не са много лесни за мен, а имам договор за още две години. Те искат да ме продадат или дадат под наем. В Италия затвори трансферния прозорец, така че аз не мога да премина тук в друг клуб. Сега се надявам да заиграя в чужбина. Все още може да се правят трансфери и в Полша, Гърция, Русия.

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"Дали има вариант за закупуване от Левски, а не за наем?"

В момента агентите ми работят и по тези държави. Понякога не всичко зависи от мен, а от договаряне между клубове, агенти и така нататък. Дали има вариант за закупуване от Левски, а не за наем? Наистина не знам, това е на ниво агенти и ръководства. Ситуацията е динамична и деликатна, всеки ден се мени. Нека видим как ще се развият преговорите. Тези дни ще е ясно. Но Левски не е затворена страница - имаше разговори, сега отново има преговори".

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