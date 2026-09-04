Не като военнопрестъпник, а като герой: Вижте как Сърбия посрещна тялото на Младич (ВИДЕО)

Тялото на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич беше посрещнато с почести от сръбската полиция и жандармерия в Белград, показват кадри в социалните мрежи. Вижда се как млади мъже са облицовали надлезите с факли и транспаранти — „Добре дошъл у дома, генерале“, „Благодаря ви, генерале“. Сърбия реши Младич да бъде погребан с най-високи държавни почести, а по данни на сръбските служби десетки хиляди участници искат да изпратят палача от Сребреница.

"Ценностите не подлежат на договаряне": Марта Кос отменя посещението си в Сърбия

Заради случващото се в Сърбия еврокомисарят по разширяването Марта отмени плануваната си визита в западната ни съседка. Тя подчертава, че ценностите, които са в основата на нашето общо бъдеще, не подлежат на договаряне и в този контекст е решила да не осъществява планираното си посещение в Сърбия на този етап.

"Ратко Младич беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Връщането на тленните му останки в Белград напомня на Европа за най-мрачните страници от близката ни история. Възхваляването, съпътстващо смъртта му, е несъвместимо с ценностите, върху които се гради пътят към ЕС. Този път изисква изправяне пред миналото, искрено помирение и уважение към жертвите на военни престъпления", категорична е Кос. ОЩЕ: "Ще коленичи на гроба на всеки, ако му носи точки": Трябва ли Вучич да присъства на погребението на Младич?

Ratko Mladić was convicted of genocide, crimes against humanity and war crimes. The return of his remains to Belgrade reminds Europe of the darkest pages in our recent history.



The glorification surrounding his death is incompatible with the values on which the EU path is… — Marta Kos (@MartaKosEU) September 4, 2026