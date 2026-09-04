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Не като военнопрестъпник, а като герой: Вижте как Сърбия посрещна тялото на Младич (ВИДЕО)

04 септември 2026, 15:50 часа 692 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не като военнопрестъпник, а като герой: Вижте как Сърбия посрещна тялото на Младич (ВИДЕО)

Тялото на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич беше посрещнато с почести от сръбската полиция и жандармерия в Белград, показват кадри в социалните мрежи. Вижда се как млади мъже са облицовали надлезите с факли и транспаранти — „Добре дошъл у дома, генерале“, „Благодаря ви, генерале“. Сърбия реши Младич да бъде погребан с най-високи държавни почести, а по данни на сръбските служби десетки хиляди участници искат да изпратят палача от Сребреница.

"Ценностите не подлежат на договаряне": Марта Кос отменя посещението си в Сърбия

Заради случващото се в Сърбия еврокомисарят по разширяването Марта отмени плануваната си визита в западната ни съседка. Тя подчертава, че ценностите, които са в основата на нашето общо бъдеще, не подлежат на договаряне и в този контекст е решила да не осъществява планираното си посещение в Сърбия на този етап.

"Ратко Младич беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Връщането на тленните му останки в Белград напомня на Европа за най-мрачните страници от близката ни история.  Възхваляването, съпътстващо смъртта му, е несъвместимо с ценностите, върху които се гради пътят към ЕС. Този път изисква изправяне пред миналото, искрено помирение и уважение към жертвите на военни престъпления", категорична е Кос. ОЩЕ: "Ще коленичи на гроба на всеки, ако му носи точки": Трябва ли Вучич да присъства на погребението на Младич?

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Ратко Младич Сребреница Сърбия военнопрестъпник Марта Кос
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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