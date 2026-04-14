Проблеми за Христо Янев: Основен защитник под въпрос преди полуфинала за Купата

Централният бранител на ЦСКА Лумбард Делова предизвика притеснение в отбора, след като получи травма по време на една от последните тренировки преди дербито срещу Левски, завършило с равенство от 1:1 в последните секунди от двубоя. Заради проблема той не попадна в групата за мача, като първоначалните данни сочат разтежение.

Травма изкарва Лумбард Делова извън плановете на ЦСКА

Очаква се в следващите дни косовският национал да премине обстойни медицински изследвания, които ще покажат дали ще може да играе в предстоящия двубой срещу Лудогорец – първи полуфинал за SESAME Купа на България, насрочен за вторник, 21 април, от 19:00 часа. Засега участието му остава под въпрос.

Отсъствието на Делова принуди треньора Христо Янев да промени първоначалния си план за дербито. В стартовия състав се появи Теодор Иванов, който дори поведе отбора като капитан, тъй като Иван Турицов, Адриан Лапеня и Бруно Жордао започнаха от резервната скамейка. Така 27-годишният защитник пропусна втори от последните три мача на “червените”. Той не игра и при гостуването на Берое по-рано през месеца заради наказание, натрупано след победата с 2:0 над Добруджа, когато получи петия си жълт картон за сезона и бе принуден да изтърпи санкция след натоварената международна пауза.

