Прочухме се с нов международен гаф във футбола - пуснаха грешен химн на Ирландия на мач в България

Националният отбор на Република Ирландия за девойки до 19 години трябваше да слуша химна на Великобритания преди началото на двубоя си срещу тима Швеция от квалификациите за Европейското първенство по футбол, провеждащи се в България. Домакинът на квалификациите, който в случая се явява България, пусна "God Save the King" - химн на Обединеното кралство, въпреки че на терена бе представителният отбор на Ирландия.

Играе Ирландия, пуска се химн на Великобритания

Въпреки че не чуха химна „Amhrán na bhFiann", ирландките решиха да го изпеят без инструментален съпровод. От публиката се чуха викове и химнът беше бързо спрян. След кратко мълчание и объркване, ирландските състезателки, треньори и фенове запяха а капела химна. Кейти Лоули вкара гол за Република Ирландия, но два гола на Ела Лундин и един на Агнес Екберг помогнаха на Швеция да спечели с 3:1.

Господа от БФС — докога този срам ще продължава? 😡🇧🇬 Поредният международен инцидент, роден от елементарно невежество.... Публикувахте от Георги Градев в Четвъртък, 27 ноември 2025 г.

"Поредният позор за България, произведен от Гонзо и неговите хора"

Отборът на Дейв Конъл се изправя в събота срещу Полш, а след това играе срещу домакините от България във вторник. Георги Градев, който се явява опозиция на ръководството на БФС, написа следното във Фейсбук: "Господа от БФС — докога този срам ще продължава? Поредният международен инцидент, роден от елементарно невежество. На мач на девическия отбор на Ирландия до 19 години в България е бил пуснат химнът на Англия — God Save the King 🇬🇧 вместо ирландския Amhrán na bhFiann."

"Футболистките са били принудени да запеят сами своя химн — сцена, която вече обикаля международните медии. В материалите ни сравняват с Гамбия, където е допуснат подобен гаф през 2022 г. — дъно, което БФС продължава да копае. Това не е „дребна техническа грешка“. Това е системен симптом за липса на компетентност, уважение и професионализъм. Поредният позор за България, произведен от Гонзо и неговите хора", допълва още той.

