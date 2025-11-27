Войната в Украйна:

Ботев Пловдив награждава български национал с нов договор

27 ноември 2025, 10:58 часа 243 прочитания 0 коментара
Ботев Пловдив награждава български национал с нов договор

Ръководството на Ботев Пловдив ще награди национал на България с нов договор. Става въпрос за универсалния футболист на „канарчетата“ Николай Минков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Настоящият контракт на десния халф-бек изтича след края на сезона. Шефовете на „жълто-черните“ обаче са много доволни от неговото представяне през кампанията и поради тази причина ще му предложат нов договор, който да го задържи в клуба.

Николай Минков се представя отлично в Ботев 

Шефовете на Ботев и Николай Минков ще седнат на масата за преговори в следващите дни като се очаква двете страни да постигнат споразумение за новия договор на 28-годишния футболист. Десният бранител, който може да играе като крило и вътрешен халф, ще получи и значително увеличение на заплатата. През настоящия сезон Минков се представя много силно с екипа на „канарчетата“. Той е изиграл общо 17 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с три попадения и шест асистенции.

Николай Минков Ботев Пловдив

Кариерата на 28-годишния футболист 

Николай Минков пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2021 година като свободен агент. Преди това той носи екипа на Монтана. До момента българският национал има 153 двубоя за „жълто-черните“, в които е реализирал 10 попадения, а също така е направил и 11 асистенции. В кариерата си бранителят е носил още екипите на Черно море, Добруджа и ЦСКА 1948. За националния отбор на България той има 5 двубоя. Авторитетният сайт „Transfermarkt“ оценява Николай Минков на 800 хиляди евро.

ОЩЕ: БФС глоби ЦСКА с близо 3 бона, Ботев Пловдив отнесе наказание от 5500 лева и е заплашен с лишаване от домакинство 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Ботев Пловдив Николай Минков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес