Ботев Пловдив награждава български национал с нов договор

Ръководството на Ботев Пловдив ще награди национал на България с нов договор. Става въпрос за универсалния футболист на „канарчетата“ Николай Минков. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Настоящият контракт на десния халф-бек изтича след края на сезона. Шефовете на „жълто-черните“ обаче са много доволни от неговото представяне през кампанията и поради тази причина ще му предложат нов договор, който да го задържи в клуба.

Николай Минков се представя отлично в Ботев

Шефовете на Ботев и Николай Минков ще седнат на масата за преговори в следващите дни като се очаква двете страни да постигнат споразумение за новия договор на 28-годишния футболист. Десният бранител, който може да играе като крило и вътрешен халф, ще получи и значително увеличение на заплатата. През настоящия сезон Минков се представя много силно с екипа на „канарчетата“. Той е изиграл общо 17 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с три попадения и шест асистенции.

Кариерата на 28-годишния футболист

Николай Минков пристигна в Ботев Пловдив през лятото на 2021 година като свободен агент. Преди това той носи екипа на Монтана. До момента българският национал има 153 двубоя за „жълто-черните“, в които е реализирал 10 попадения, а също така е направил и 11 асистенции. В кариерата си бранителят е носил още екипите на Черно море, Добруджа и ЦСКА 1948. За националния отбор на България той има 5 двубоя. Авторитетният сайт „Transfermarkt“ оценява Николай Минков на 800 хиляди евро.

