Да загубиш контрол при паркиране: Кола се вряза във витрина (ВИДЕО)

Жена се опита да паркира колата си в южния гръцки град Нафплио, но закуби контрол над превозното средство и се вряза във витраната на магазин за електроуреди. За инцидента разказа гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в сряда. Вследствие на инцидента жената е леко ранена и транспортирана в болница, а в магазина има значителни щети. За щастие, по това време е било затворено и няма други пострадали, допълва друго гръцко издание iefimerida.

Властите разследват обстоятелствата около случая.

Междувременно в социалните мрежи се появиха кадри от резултатите от случилото се, като щетите в магазина наистина изглеждат сериозни.

Други подобни случаи

Припомняме, че наскоро шофьор пропадна с колата си в дупка в Хърватия. Инцидентът стана в района на активни строителни работи по участъка от хърватския град Риека.

В края на септември 30-годишна шофьорка под въздействието на алкохол предизвика тежко пътнотранспортно произшествие в Загреб. Управлявайки Nissan Qashqai с 1,38 промила алкохол в кръвта, тя напълно загуби контрол над превозното средство и се блъсна в подлез на улица „Велимир Шкорпика“. Колата се озова „паркирана“ вертикално до стената на подлеза, разбира се - доста смачкана. За всичко след инцидента съобщиха загребските пожарникари в публикация, която се разпространи в социалните мрежи. ОЩЕ: Шофьорът се объркал: Вижте как кола падна в дупка в Хърватия (ВИДЕО)