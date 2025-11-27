Звезда на Спартак Варна се закани: Защо да не победим ЦСКА?

Един от основните футболисти на Спартак Варна през този сезон се закани на ЦСКА преди предстоящия сблъсък между двата тима от 17-ия кръг на Първа лига. Става въпрос за 25-годишния украински страж на „соколите“ Максим Ковальов. Вратарят говори в подкаста „Дерби Зона“ като сподели, че тимът от Морската столица има всички шансове да вземе трите точки на „Коритото“.

Ковальов също така говори за най-опасните футболисти на ЦСКА, които могат да му докарат сериозни главоболия. Украинецът заяви, че се надява защитата на Спартак да се справи с Йоанис Питас и Леандро Годой. Той изрази притесненията си от халфа на „армейците“ Джеймс Ето'о, който се слави с тежкия си удар от далечно разстояние.

„Най-трудно ще се справя с Джеймс Ето'о“

„ЦСКА тогава не бяха в най-доброто си състояние. Ние също, но успяхме да направим хикс. Защо сега у дома да не ги бием? Футболът е колективен спорт. Не може само един човек да се представи добре, колективът го прави добре и оттам идват сухите мрежи. Важно е да се разбираме добре на терена и да си подсказваме. Йоанис Питас и Леандро Годой над една година играят в България. Познаваме ги. Според мен, може би, най-трудно да се справя с Джеймс Ето'о, защото той стреля отдалеч. Питас и Годой, надявам се, че нашата отбрана ще се справи добре с тях“.

„Едно нещо остана от предишния отбор - това беше колективът. Ръководството прави всичко по силите си, за да си получаваме редовно възнагражденията. Два мача направихме слаби, но взехме точка срещу Берое. Можехме да ги бием, но след серия от загуби да вземеш точка, също е важно. Аз съм свикнал да си поставям високи цели. Сега имаме шанс да бъдем и във втората четворка. Когато вече нямаме никакви шансове да бъдем там, тогава ще мислим как да спасяваме отбора в долната половина на таблицата“, обясни стражът на „соколите“.

