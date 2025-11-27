Любопитно:

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 спасил емблематичен клуб от Първа лига

Председателят на УС на Спартак Варна Алекс Илиев гостува в подкаста „Дерби Зона“, където коментира погасения дълг към НАП и разговорите с евентуални инвеститори. Той разкри с кого "соколите" са били най-близо до споразумение, споменавайки имената на Александър Евтимов и Иван Пашов. Илиев специално благодари на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, без когото Спартак е нямал да може да се справя ежемесечно.

„Най-близко до споразумение сме били с Александър Евтимов. Там причината да не се случат нещата беше начинът, по който да стане евентуално встъпване. С лицето Бранимир Балачев аз не мога да работя, защото имаме различни виждания за света. Ако имат официални намерения, да ги предложат на клуба, ние ще ги дадем на Управителния съвет и ще се гласува. Аз ще бъда освободен и те ще поемат контрола – не е нужно да правим някаква симбиоза. Иван Пашов дойде с добри намерения, но след като получи документите, не остана очарован. Донякъде го разбирам, защото никой не ни е вярвал, че ще покрием и десет процента от задълженията по онова време. Нямам разговори с него", заяви Алекс Илиев.

"Подобрявайки състоянието на Спартак Варна, вече започват да гледат и на нас с различни очи. Аз съм ходил по много срещи, включително и в София. Няма да назовавам имена, единствено ще кажа, че изключително много благодаря на Цветомир Найденов, защото, ако не е той, Спартак Варна нямаше да се справя ежемесечно в момента. Имам с него доста разговори – къде на шега, къде не, в които му казвам: „Идвай да дофинансираш този клуб, ти реално ни спасяваш всеки месец“. Но това са неформални разговори“, каза още председателят на УС на Спартак Варна.

