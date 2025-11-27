„Сцена Централни хали“ ще е домакин на две специални меломански събития, които ще се случат в първата седмица на декември.

На 4 декември от 20:00 часа ви предстои една невероятна вечер с проектът Morpheus, в който тромпетът среща електронната музика и заедно отварят врата към ново звуково измерение. Създаден от тромпетиста и композитор Росен Захариев /Roko Zahariev/ и електронния артист и продуцент Иван Шопов, проектът изследва границата между джаз, фюжън и електроника. Акустичният звук на тромпета се вплита в електронни текстури, които раждат емоционални пейзажи и непознати музикални пространства. Концепцията на Morpheus е диалог между традиция и съвременност, между импровизация и композиция.

В неделя, 7 декември, от 18:00 часа квартет "Рондо Елис" кани меломаните на празничен концерт ренесансова музика на старинни инструменти - барокови флейти, виола да гамба и лютня. Концертът ще включва музика от ренесанса и барока с образци на композитори от епохата, анонимни автори, ирландски и италиански мелодии и песни. Героите в това музикално пътешествие са виртуозните музиканти Вяра Грънчарова, Борис Павлов, Радослав Николов и Елисавета Попова.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“, както и детайли за предварителна регистрация и билети за отделните събития, може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.