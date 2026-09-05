Райс посочи кое в Лудогорец е като в Байерн Мюнхен

Треньорът на Лудогорец - Томас Райс, сравни напрежението, което изпитва в родния клуб, с това, което е в европейския колос Байерн Мюнхен. Германецът пое "орлите" през лятото, като преживя първото си разочарование с отпадането от европейските турнири още на старта.

Предизвикателствата са му хоби

"Обичам предизвикателства. Това е точно такова - поех настоящите шампиони, които не спечелиха титлата миналия сезон и са решени да го направят отново. Това е много вълнуващо, привлекателно и още един ценен житейски опит за мен.

Лудогорец като... Байерн

Напрежението тук е различно, подобно на това в Байерн Мюнхен: равенството се усеща като поражение. Знаеш ясната си цел. Никога преди не съм изпитвал подобен натиск и точно това искам да развия по-нататък", заяви Райс пред "Transfermarkt".

Потресен от чуждите стадиони

"Новото за мен беше, че съоръженията за гостуване – игрища, съблекални, понякога са дори под стандарта на четвърта дивизия в Германия. Играчите са свикнали, но за мен като треньор е ново. През зимата, без подово отопление на гостуващите игрища, това ще бъде друго ново преживяване за мен", допълни наставникът.