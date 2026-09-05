Да бягат, да се крият или да чакат? Руснаците ги тресат нерви заради мобилизацията: NYT

Слуховете, че в Русия се подготвя мобилизация веднага след изборите за Държавната дума на 20 септември, изправи на нокти руснаците. Какво престои съвсем скоро по отношение на развитието на войната срещу Украйна е темата, която се обсъжда повсеместно - и в интернет, и на живо, пише The New York Times. Фактът, че от Кремъл традиционно отричат всичко, не успокоява никого.

Самият Владимир Путин заяви преди два дни на Източния икономически форум във Владивосток, че мобилизация не се налагала: Путин: Каква мобилизация? Имаме си достатъчно войски (ВИДЕО). Но през годините Путин толкова пъти е казвал едно, а нареждал друго, че дори руснаците едва ли приемат това на доверие. Все пак всички добре помним как малко преди да нападнат Украйна от Кремъл до последно твърдяха, че нямат такива намерения и въобще че е абсурдно дори някой да си го помисли. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова само 10 дни преди инвазията, на 14 февруари 2022 г., заяви в интервю за италианския телевизионен канал Rete4: "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна". Луди ли са били тези, които предупреждаваха за намеренията на Путин и кликата му, и кой е лишен от морал към днешна дата трябва да е ясно.

Но ако се върнем на материала на The New York Times, в него се отбелязва, че независимо от уверенията на официална Москва, руснаците дискутират все по-усилено тези дни всички онези скрити методи за набиране на войници, които се случват в различни части на Русия, например в Пензенска област. Те също така са наясно, че указът за мобилизация на Путин, който бе издаден още през 2022 г., технически остава в сила и до момента. Следователно мобилизацията може да се случи незабелязано и без да е обявявана отново изрично.

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Тези опасения се подхранват и от съобщения в международни медии, цитиращи западни разузнавателни агенции, които твърдят, че Русия губи повече войници, отколкото набира. Изданието обаче цитира военния анализатор Дмитрий Кузнец, който смята, че противно на западните оценки, Русия към момента успява да набира повече войници, отколкото губи на бойното поле, съдейки по проверими данни от руския бюджет, нотариални бази данни и некролози. Само че има една съществена разлика, казва той - за разлика от 2022 г. руската държава сега няма пари да плаща на новобранците в случай на нова мащабна вълна на мобилизация.

Изхождайки от това, Кузнец разсъждава, че теоретично Путин би могъл да нареди мобилизация за формиране на нови военни части, но потенциалните ползи от такова решение биха били по-малко от риска от широко обществено недоволство.

Въпреки това, казва Кузнец, Путин може да вземе ирационално решение. Макар че като цяло Русия може и да не изпитва сериозен недостиг на военен персонал, на нея ѝ липсват военни в определени специалности – предимно опитни оператори на дронове.

И именно заради това обикновените руснаци не знаят какво да правят по-нататък. Някои заминават в чужбина за следващите няколко месеца. На други им липсват средства да го направят. Някои се опитват да получат официален статут на жители на Москва, което според мнозина, ще ги предпази от наборна военна служба. Други са изтеглили парите си от банките, страхувайки се, че средствата им могат да бъдат замразени, ако получат онлайн призовка и не се явят във военната служба. 40-годишният Михаил, който работи във филмовата индустрия, е заявил пред изданието, че след като е прегледал множество съобщения за възможността за мобилизация се е наложило да потърси помощ при психиатър. "Опитвам се да се освободя от това море от слухове и спекулации и да се върна към това, което всъщност знам, но истината е, че не знам нищо", казва той.

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