Войната в Украйна:

Европейският шампион ПСЖ обяви много важни новини

05 септември 2026, 15:24 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Европейският шампион ПСЖ обяви много важни новини

ПСЖ обяви, че старши треньорът Луис Енрике и още петима футболисти са удължили ангажимента си към клуба. Испанският специалист подписва с парижани до 2030 г. 56-годишният треньор, който преди това беше начело на Барселона и националния отбор на Испания, се присъедини към ПСЖ през юли 2023-а и спечели титлата в Лига 1 през трите си сезона във френската столица. Испанецът изведе парижани и до две поредни титли в Шампионската лига през последните две години.

ПСЖ удължи договорите на петима футболсити

А футболистите, които подписаха нови договори с ПСЖ са Жоао Невеш, Фабиан Руис, Уилиан Пачо, Лукас Бералдо и Сени Маюлу. Невеш и Руис са основна част от полузащитата на парижани, като порез последния сезон изиграха съответно 38 и 34 мача във всички турнири. Те бяха и в основата за втория пореден триумф в Шампионска лига. Уилиан Пачо също е голяма фигура в ПСЖ. Неговото партньорство с Маркиньос е едно от най-силните в Европа. През миналия сезон той записа 44 срещи за парижани.

Още: Кошмарът за ПСЖ продължава! Наказаха европейски шампион с обрат насред "Парк де Пренс"

ПСЖ започна сезона трудно

Бералдо и Маюлу са с второстепенни роли в състава на Луис Енрике, но също играят солидни минути и не са просто фигуранти. От началото на настоящия сезон ПСЖ изигра 5 официални мача. Парижани спечелиха първия - за Суперкупата на Европа, но след това не записаха повече триумфи. Поражение за Суперкупата на Франция с 0:1 от Ланс, две равенства в Лига 1 - с по 2:2 с Рен и Лил и загуба в последния кръг на френския елит - с 1:2 от Монако.

Още: Определиха фаворитите в тазгодишното издание на Шампионска лига - прогнозират изненадващ победител

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Луис Енрике ПСЖ Фабиан Руис Лукас Бералдо Жоао Невеш
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес