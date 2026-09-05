Европейският шампион ПСЖ обяви много важни новини

ПСЖ обяви, че старши треньорът Луис Енрике и още петима футболисти са удължили ангажимента си към клуба. Испанският специалист подписва с парижани до 2030 г. 56-годишният треньор, който преди това беше начело на Барселона и националния отбор на Испания, се присъедини към ПСЖ през юли 2023-а и спечели титлата в Лига 1 през трите си сезона във френската столица. Испанецът изведе парижани и до две поредни титли в Шампионската лига през последните две години.

ПСЖ удължи договорите на петима футболсити

А футболистите, които подписаха нови договори с ПСЖ са Жоао Невеш, Фабиан Руис, Уилиан Пачо, Лукас Бералдо и Сени Маюлу. Невеш и Руис са основна част от полузащитата на парижани, като порез последния сезон изиграха съответно 38 и 34 мача във всички турнири. Те бяха и в основата за втория пореден триумф в Шампионска лига. Уилиан Пачо също е голяма фигура в ПСЖ. Неговото партньорство с Маркиньос е едно от най-силните в Европа. През миналия сезон той записа 44 срещи за парижани.

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Paris Saint-Germain is pleased to announce the contract extension of our coach, Luis Enrique, as well as those of our players: Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho and Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/bgZNYkmVIy — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 4, 2026

ПСЖ започна сезона трудно

Бералдо и Маюлу са с второстепенни роли в състава на Луис Енрике, но също играят солидни минути и не са просто фигуранти. От началото на настоящия сезон ПСЖ изигра 5 официални мача. Парижани спечелиха първия - за Суперкупата на Европа, но след това не записаха повече триумфи. Поражение за Суперкупата на Франция с 0:1 от Ланс, две равенства в Лига 1 - с по 2:2 с Рен и Лил и загуба в последния кръг на френския елит - с 1:2 от Монако.

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