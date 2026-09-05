Добро представяне на Никола Цолов в спринта на "Монца", разочарование за конкурентите му

Българският пилот Никола Цолов спечели добри точки от класирането си в спринтовата надпревара на Гран При на Италия във Формула 2. Родният талант, който е лидер в класирането, финишира на 5-а позиция на емблематичната писта "Монца". Джошуа Дюрксен триумфира в спринта, като победи Джон Бенет, който стартира от полпозиция по обратната решетка. Оливър Гьоте допълни подиума, а съотборникът на Цолов в редиците на Кампос Рейсинг - Ноел Леон, завърши четвърти.

5-а позиция за Никола Цолов в спринта на "Монца"

Дюрксен си осигури и допълнителната точка за най-бързата обиколка в състезанието от 21 обиколки, което беше прекъснато два пъти от кола за безопасност. Първо, претендентът за титлата Рафаел Камара, който ще стартира в основното състезание от полпозиция, се завъртя след първия шикан и не успя да възстанови движението на болида си. По-късно Роман Билински също се завъртя и отпадна от състезанието, след като се удари в стената. Другият конкурент на Цолов за титлата - Габриеле Мини, не записа точки от спринтовата надпревара, след като финишира десети.

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ФИА нанесе тежък удар по амбициите на Никола Цолов за победа в Гран При на Италия. Българският пилот получи наказание на стартовата решетка на "Монца" заради инцидент по време на квалификациите. Той трябваше да стартира четвърти в съботния спринт и шести в неделя, след като даде шесто по сила време. Няколко часа по-късно стана ясно, че той ще бъде преместен с три места назад на старта. Така Цолов ще тръгне от 8-а позиция в спринтовото състезание и девети в неделя.

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