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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 септември

05 септември 2026, 11:03 часа 498 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 септември

Днешният ден е специален за българския спорт. Освен, че получаваме още една солидна доза български футбол, по телевизията днес ще можем да наблюдаваме едно от големте събития, свързано с новата ни волейболна история, а именно бенефиса на Теодор Салпаров. От спорта ще можем да наблюдаваме и Европейското първенство за жени. Днес програмата ни е подготвила още много световен футбол, Формула 1 и Формула 2 с участието на Никола Цолов и други моторни спортове. Ще можем да гледаме и US Open, голф, преодоляване на препятствия, колоездене, лека атлетика, бойни спортове и минифутбол.

Ето какво от спортия свят можем да гледаме по телевизията днес, 5 септември, събота

10:30 Формула 3: Спринт за Гран при на Италия, Диема спорт 3

11:50 Порше Суперкъп: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3

13:30 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1

13:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3

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14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Кайзерслаутерн - Дармщад, Диема спорт

14:30 Футбол: Висша лига, Нюкасъл - Борнемут, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Престън - Блекбърн, Нова спорт

15:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Италия, Диема спорт 3

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 14, Евроспорт 1

16:00 Волейбол: Бенефис на Теодор Салпаров, bTV

16:00 Футбол: Серия А, Фиорентина - Торино, Макс спорт 3

16:00 Волейбол: Европейско първенство за жени, Турция - Сърбия, Макс спорт 2, bTV Action

16:30 Футбол: Бундеслига, Хофенхайм Борусия Дортмунд, Диема спорт

17:00 Футбол: Висша лига, Брайтън - Лийдс, Нова спорт

17:00 Футбол: Висша лига, Манчестър Сити - Ковънтри, Диема спорт 2

17:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3

17:15 Футбол: Ла Лига, Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4

17:30 Тенис: US Open, Евроспорт 2

18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Първа лига, Спартак Варна - ЦСКА, Диема спорт

19:00 Футбол: Серия А, Интер - Наполи, Макс спорт 3

19:00 Волейбол: Европейско първенство за жени, Полша - Италия, Макс спорт 2,  bTV Action

19:30 Футбол: Ла Лига, Райо Валекано - Расинг Сантандер, Макс спорт 4

19:30 Футбол: Висша лига, Хъл Сити - Астън Вила, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байерн Мюнхен, Диема спорт 3

19:30 Сенши: Галавечер от Варна, Макс спорт 1

19:55 Минифутбол: Световно първенство, полуфинал

21:00 Футбол: Суперлига на Гърция, АЕК Атина, Арис, Нова спорт

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брюксел, Max One

21:15 Футбол: Първа лига, Левски - ЦСКА 1948, Диема спорт

21:25 Минифутбол: Световно първенство, полуфинал

21:45 Футбол: Серия А, Рома - Аталанта, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Ница - Льо Ман, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Виляреал - Депортиво ла Коруня, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Суонзи - Рексъм, Диема спорт 2

22:00 UFC: Хукър срещу Парнас, МАХ Спорт 2

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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