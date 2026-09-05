ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 септември

Днешният ден е специален за българския спорт. Освен, че получаваме още една солидна доза български футбол, по телевизията днес ще можем да наблюдаваме едно от големте събития, свързано с новата ни волейболна история, а именно бенефиса на Теодор Салпаров. От спорта ще можем да наблюдаваме и Европейското първенство за жени. Днес програмата ни е подготвила още много световен футбол, Формула 1 и Формула 2 с участието на Никола Цолов и други моторни спортове. Ще можем да гледаме и US Open, голф, преодоляване на препятствия, колоездене, лека атлетика, бойни спортове и минифутбол.
Ето какво от спортия свят можем да гледаме по телевизията днес, 5 септември, събота
10:30 Формула 3: Спринт за Гран при на Италия, Диема спорт 3
11:50 Порше Суперкъп: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3
13:30 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1
13:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Кайзерслаутерн - Дармщад, Диема спорт
14:30 Футбол: Висша лига, Нюкасъл - Борнемут, Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, Престън - Блекбърн, Нова спорт
15:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Италия, Диема спорт 3
15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 14, Евроспорт 1
16:00 Волейбол: Бенефис на Теодор Салпаров, bTV
16:00 Футбол: Серия А, Фиорентина - Торино, Макс спорт 3
16:00 Волейбол: Европейско първенство за жени, Турция - Сърбия, Макс спорт 2, bTV Action
16:30 Футбол: Бундеслига, Хофенхайм Борусия Дортмунд, Диема спорт
17:00 Футбол: Висша лига, Брайтън - Лийдс, Нова спорт
17:00 Футбол: Висша лига, Манчестър Сити - Ковънтри, Диема спорт 2
17:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3
17:15 Футбол: Ла Лига, Атлетик Билбао - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4
17:30 Тенис: US Open, Евроспорт 2
18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1
19:00 Футбол: Първа лига, Спартак Варна - ЦСКА, Диема спорт
19:00 Футбол: Серия А, Интер - Наполи, Макс спорт 3
19:00 Волейбол: Европейско първенство за жени, Полша - Италия, Макс спорт 2, bTV Action
19:30 Футбол: Ла Лига, Райо Валекано - Расинг Сантандер, Макс спорт 4
19:30 Футбол: Висша лига, Хъл Сити - Астън Вила, Диема спорт 2
19:30 Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байерн Мюнхен, Диема спорт 3
19:30 Сенши: Галавечер от Варна, Макс спорт 1
19:55 Минифутбол: Световно първенство, полуфинал
21:00 Футбол: Суперлига на Гърция, АЕК Атина, Арис, Нова спорт
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Брюксел, Max One
21:15 Футбол: Първа лига, Левски - ЦСКА 1948, Диема спорт
21:25 Минифутбол: Световно първенство, полуфинал
21:45 Футбол: Серия А, Рома - Аталанта, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Ница - Льо Ман, Диема спорт 3
22:00 Футбол: Ла Лига, Виляреал - Депортиво ла Коруня, Макс спорт 4
22:00 Футбол: Чемпиъншип, Суонзи - Рексъм, Диема спорт 2
22:00 UFC: Хукър срещу Парнас, МАХ Спорт 2