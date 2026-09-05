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Макар и на 46 и 44 години: Сестрите Уилямс сътвориха истинско шоу на US Open (ВИДЕО)

05 септември 2026, 15:48 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Макар и на 46 и 44 години: Сестрите Уилямс сътвориха истинско шоу на US Open (ВИДЕО)

Легендарните сестри Уилямс оживиха стадион "Артър Аш" в петък вечер, когато за първи път от 2022 година насам се изправиха на корта за двойки на US Open, но отстъпиха пред поставените под №14 Мая Джойнт и Хао-Чин Чан с 6:3, 6:7(6), 7:6(7). Срещата продължи малко над три часа. Въпреки че загубиха, Серина и Винъс Уилямс дадоха на феновете възможност да ги видят отново в истинската им същност - като сестри, съотборнички, мечтателки и яростни съпернички.

Сестрите Уилямс зарадваха 24 000 фенове на "Артър Аш"

Двукратни шампионки на US Open и 14-кратни шампионки на двойки в турнирите от Големия шлем, сестрите Уилямс (Винъс е на 46 години, а Серина - на 44) са спечелили и три олимпийски златни медала в двойки. Мачът в петък вечер не беше със същия мащаб, но все пак беше също толкова трогателен от емоционална гледна точка. Те бяха посрещнати с бурни аплодисменти, когато стъпиха на корта - четири години след последното им съвместно участие в Ню Йорк и 27 години след първата от двете им титли на двойки на US Open.

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Сестрите Уилямс спечелиха гейм, след което задържаха своя сервис, за да изравнят резултата в първия сет на 3:3 след разбираемо бавен старт. В края на краищата, минаха четири години. Ревът на публиката в залата "Аш" заживя свой собствен живот, дори когато легендарните тенисистки се мъчеха. И когато се мъчеха, именно подкрепата на публиката ги тласкаше напред. Връзка, изграждана в продължение на три десетилетия, кристализирала с течение на времето. Типично за Ню Йорк.

Винъс Уилямс и Серина Уилямс

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Да ги видиш заедно на корта, как координират пробиви на сервиса и излизания към мрежата, беше като пътуване във времето. Първият сет се изплъзна, като Джойнт и Чан спечелиха последните три гейма един след друг. Вторият сет беше оспорван през цялото време. Винъс задържа сервиса си в маратонски гейм за 3:2, а когато по-голямата сестра отбеляза печеливш волей за 4:3, още един гръмотевичен рев разтърси "Артър Аш". След невероятен излаз към мрежата и рефлексна воле от страна на Серина, сестрите Уилямс реализираха петия сетбол, което доведе публиката до истерия и пренесе битката в решаващ сет при оставащи 1:44 на часовника.

Но тази конкретна вечер просто не беше писано да се случи. Заслугата е на Чан и Джойнт, че запазиха хладнокръвие и се изправиха смело срещу публиката и иконите от другата страна на мрежата. Дори след като пропиляха преднината си от 4:1 в последния сет, те спасиха три точки за пробив при 4:4 и се възстановиха от 5:0 в мач тайбрека. Не беше магическият финал, на който се надяваха 24 000 зрители, но въпреки това беше магически. Още една вечер със сестрите Уилямс беше празник за феновете в Ню Йорк.

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Винъс Уилямс Серина Уилямс US open
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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