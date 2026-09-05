Путин нареди спиране на ударите по Киев

Владимир Путин е наредил от полунощ днес, 5 септември, в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Прекратяването на атаките срещу Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков, цитиран от ТАСС.

"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят. В съобщението не се казва нищо за спиране на огъня в останалите части на Украйна.

Както съобщихме, Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.

Още: Путин лично е получил предложението на Киев за прекратяване на огъня: Буданов с подробности

Очаква се днес Путин да се срещне с Уиткоф и Къшнър. Техният самолет кацна на летище Внуково в 12:52 часа московско и българско време. На летището ги посрещна специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.

Съветник на Путин: Ще спасим Украйна от изчезване с преселване на руснаци (ВИДЕО)