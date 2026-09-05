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Путин нареди спиране на ударите по Киев

05 септември 2026, 15:47 часа 718 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин нареди спиране на ударите по Киев

Владимир Путин е наредил от полунощ днес, 5 септември, в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Прекратяването на атаките срещу Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков, цитиран от ТАСС. 

"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят. В съобщението не се казва нищо за спиране на огъня в останалите части на Украйна. 

Както съобщихме, Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.

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Очаква се днес Путин да се срещне с Уиткоф и Къшнър. Техният самолет кацна на летище Внуково в 12:52 часа московско и българско време. На летището ги посрещна специалният представител на Путин по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев. 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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