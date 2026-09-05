Българското участие на US Open продължава! Дебютна победа в Големия шлем за Донски

Българският тенисист Александър Донски записа победа в дебюта си в основната схема на турнир от Големия шлем. Родният представител и британецът Ян Чоински се наложиха над дуета на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6(5), 6:4 за час и 36 минути игра в първия кръг при мъжките двойки на US Open. Донски и Чоински влязоха в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго.

Донски и Чоински продължават към втория кръг на US Open

Александър Донски и Ян Чоински спечелиха равностойния първи сет след тайбрек, а във втората част наваксаха изоставане от 1:4 и осъществиха обрат до 6:4 със серия от пет поредни гейма. 28-годишният Донски достигна до най-голямата сцена в тениса в момент, в който се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Българинът заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, което е и ново рекордно класиране за него. Той е дългогодишен национал на България за Купа "Дейвис".

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Наскоро той постигна нов забележителен успех в кариерата си. Той вдигна титлата на двойки на турнира на твърда настилка от сериите Чалънджър 125 в Квебек, Канада. Надпреварата е с награден фонд в размер на 225 хиляди долара. Българинът и партньорът му Аджийт Рай от Нова Зеландия победиха на финала представителите на домакините Джъстин Буле и Дънкан Чан с 6:3, 4:6, 10:3 за 84 минути игра.

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