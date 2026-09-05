Ханзи Флик разкри подробности за звездите на Барселона

Барселона е в много добра позиция в Ла Лига, след като остана на челната позиция в испанския елит, дори с мач по-малко. Това се случи благодарение на загубата с 0:1, която Реал Мадрид допусна от Реал Бетис в четвъртия кръг на първенството. Мениджърът на Барселона Ханзи Флик даде пресконференция преди четвъртия мач на каталунците от Ла Лига. Те ще се изправят срещу Валенсия. Пред медиите Флик сподели какво мисли за поражението, което Реал Мадрид допусна и разкри подробности за някои от звездите си.

Ханзи Флик: "Искаме да се придържаме към нашия стил"

Ето какво каза Ханзи Флик за загубата на Реал Мадрид: "Реал игра добре, имахa положения. Това е футболът и такива неща могат да се случат. Искаме да се придържаме към нашия стил. Ще бъде труден мач, трябва да сме подготвени. Не винаги е лесно да печелиш." След това немският специалист коментира играта на Рафиня в ролята на централен нападател: "Когато играе като крило, се справя добре и като вътрешен халф… Работата му е фантастична. В момента той е най-добрият вариант за нас. Той поставя началото на пресата ни. Помага ни много. Всички се защитаваме добре, но той е най-добрият ни вариант за тази позиция".

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"Трябва да изчакаме, за да разберем"

Ханзи Флик обърна внимание на Ламин Ямал, който тренира индивидуално заради лека контузия и е под върпос за мача с Валенсия: "Ламин изпитваше болка заради лек удар и тренира отделно. Но казва, че е добре и би могъл да играе утре. Той тренираше отделно, но е добре и ще пътува с отбора. Трябва да изчакаме, за да разберем дали ще играе утре. Ще го решим. Не знам дали ще почива, или не. Той иска да играе. Не обича да тренира отделно. В момента е на много добро ниво. Манталитетът и настроението му са се подобрили. В последния мач беше великолепен. За него е по-добре да играе, отколкото да тренира. Смятам, че беше правилно да бъде титуляр в първите три мача".

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"Дава всичко от себе си"

Флик говори и за Габриел Жезус: "Хареса ми това, което видях от него. Не е готов на сто процента, но може да получи игрови минути през второто полувреме. Хареса ми това, което видях от него – с топката, спокойствието му, играта му пред гола…" Специалистът завърши с думи за Жул Кунде: "Това, което мога да кажа за него, е, че е невероятен професионалист. Дава всичко от себе си. Говорих с него за възможността да играе като централен защитник и той предпочита тази позиция. Искаме да му помогнем да достигне най-доброто си ниво. Имаме фантастични опции на всички позиции и във всеки мач решаваме кое е най-доброто за отбора. Решенията могат да се променят. Но той работи здраво и иска да достигне най-доброто си ниво".

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