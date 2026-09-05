Съсипаха от критики Килиан Мбапе, след като не успя да спаси Реал Мадрид от първа загуба за сезона

Испанската и френската преса попиляха звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе след разочароващото му представяне в мача с Реал Бетис. "Кралете" допуснаха първо поражение от началото на новия сезон. Те отстъпиха с 0:1 на "вердибланкос" в среща от третия кръг на Ла Лига. Двубоят бе кошмарен за Мбапе, който пропусна куп възможности, два пъти нацели гредата, а в добавеното време не успя да се разпише от дузпа, която щеше да донесе точката.

Разочароващо представяне на Мбапе

Обобщавайки представянето на нападателя, френското издание "Journal du Real" го обвини, че не е успял да поеме отговорност и да поведе отбора си, като му даде оценка 2/10. Междувременно испанското издание "ELDesmarque" даде на французина едва 1/10, описвайки го като егоистичен, когато трябваше да подава топката в опасни зони, тъй като вместо това се фокусираше върху "разхитителното" си завършване.

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Моуриньо не обвини Мбапе

За щастие на Мбапе, тази брутална оценка на представянето му изглежда не се споделя от треньора на Реал Мадрид Моуриньо, който отказа да критикува играчите си, а вместо това намекна, че решенията на съдията са стрували скъпо на отбора му. В изявление след мача той каза: "Отборът изигра страхотен мач. Понякога губиш и не знаеш защо или как да го обясниш. Играчите на Бетис са по-умни от тези на Реал Мадрид, които са искрени, наивни. Ние сме наивни в смисъл, че играчите на Бетис се опитват да повлияят на решението на съдията за най-малките неща. Играчите на Реал Мадрид, в ситуации, които би трябвало да заслужават жълт картон, като например когато стъпи върху Валверде, останаха на крака. Това е достойно за капитан на Реал Мадрид."

По-късно, коментирайки пропуснатата дузпа от Мбапе, той добави: "А пропуснатата дузпа е точно както винаги казвам: когато един от нас отива да изпълни дузпа, всички отиваме заедно." Загубата на "кралете" предоставя първа възможност на Барселона да се откъсне с три точки напред в борбата за титлата. В неделя каталунците ще се изправят срещу Валенсия.

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