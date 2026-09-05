Новото бижу на Висшата лига постави впечатляващ рекорд в дебюта си

Звездата на Ливърпул Брадли Баркола показа на какво е способен, като постави нов рекорд във Висшата лига още в дебюта си с червената фланелка. След две поредни равенства отборът на Андони Ираола най-накрая записа първата си победа за сезона като гост на Ипсуич. Александър Исак отбеляза два бързи гола в началото на мача на "Портман Роуд", с което изведе мърсисайдци на пето място в класирането преди оставащите срещи от кръга. Тази така необходима победа изпълни феновете на Ливърпул с увереност след бавен старт и донякъде разочароващ трансферен прозорец.

Брадли Баркола впечатли феновете на Ливърпул

Но има огромен оптимизъм след дебюта на новото бижу Брадли Баркола, който се присъедини към отбора срещу сума, която може да достигне 123 милиона паунда - около 106 милиона гарантирани плюс още 17 милиона под формата на бонуси. Френският футболист, който е двукратен победител в Шампионска лига с ПСЖ, влезе като резерва на мястото на другия нов играч Виктор Муньос. Баркола игра само 31 минути, но направи огромно впечатление на феновете, които харесаха енергията и темпото, които той внесе в играта.

ОЩЕ: Треньорът на Ливърпул разкри тайната на головата си машина

Баркола изглеждаше унищожителен при контраатаката, когато се втурна по терена и подаде на Коди Гакпо, чийто удар премина над гредата. След края на мача стана ясно, че той е постигнал най-високата максимална скорост от 35,9 км/ч в английската елитна дивизия през този сезон. Баркола се изкачи направо на върха, изпреварвайки играчи като Педро Нето, Кристофер Айер и Раян по този показател.

Андони Ираола похвали Брадли Баркола след дебюта му

Трансферът на 24-годишния играч в Ливърпул най-накрая беше обявен на 31 август след дълги преговори, след като Баркола съобщи на ПСЖ, че желае да напусне отбора. Той не е имал предсезонна подготовка, за да натрупа физическа форма за новия сезон, и едва наскоро се включи в тренировките с новите си съотборници. Но Ираола беше възхитен от това, което видя от Баркола при първото му излизане с червената фланелка. Въпреки това Ираола подчерта, че феновете на Ливърпул ще трябва да проявят търпение към новото си звездно попълнение: "Мисля, че е нормално - той не е играл нито минута през предсезонната подготовка. Смятам, че все пак е в добра форма. Не мисля, че ще му е необходима някаква специална подготовка, но трябва да имаме предвид, че не е играл от известно време, а изискванията в мачовете са много различни от тези на тренировките, така че трябва да вземем това под внимание."

ОЩЕ: От третия опит: Ливърпул се добра до първи успех в "ерата Ираола"