Томас Райс разтълкува срива в Лудогорец миналия сезон

Новият треньор на Лудогорец - Томас Райс, обяви, че има свое обяснение за срива на отбора през миналия сезон. След 14-годишна хегемония, разградчани загубиха титлата в Първа лига и дори завършиха трети в класирането. Райс започна работа при "орлите" през това лято.

С какво впечатли Лудогорец?

"Без да искам да звуча арогантно, аз съм уверен в работата си и се опитвам да движа клуба напред по свой собствен начин. Не нося отговорност за случилото се през последните 15 години – Лудогорец има страхотна история. Мога само да предложа мнението си за това откъде да започнем, за да се върнем към това. Клубът специално искаше треньор, който има ясно мнение, носи различна перспектива и има опит в чужбина", започна германецът пред "Transfermarkt".

Обяснението му за проваления сезон 25/26

"Казах на собствениците, че според мен резултатът от миналия сезон е кулминацията на процес, продължил 2 или 3 години. Може би някои играчи в лигата понякога са се справяли на 80 процента, но в крайна сметка това вече не е достатъчно. След първоначалния шок е необходима промяна в начина на мислене', споделя той.

Самият наставник преживя първо разочарование с тима, след като не успяха да се класират напред в Лига на конференциите и записаха ранно отпадане в евротурнирите.

Амбициите на Томас Райс

"За Лудогорец това беше шок, защото те винаги са участвали в международни състезания. Аз имам амбицията да спечеля титла. И доказах с Турция и България, че съм готов за специални предизвикателства", завърши 52-годишният треньор.