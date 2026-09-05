Цветомир Найденов представи своята версия на Дани Карвахал за ЦСКА 1948

Края на летния трансферен прозорец у нас наближава и клубовете привличат последни нови попълнения, с които да подсилят съставите си. Клубовете, които през миналата кампания завършиха в челната четворка са особено активни, като вицешампионът на Първа лига от пролетта ЦСКА 1948 е на път да се сдобие с още един нов играч. В типични я си стил, финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов обяви новото попълнение с публикация в социалните мрежи.

ЦСКА 1948 привлече ляв бек

ЦСКА 1948 остава активен дори в послендите дни на трансферния пазар, като финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов обяви привличането на нов играч. Става въпрос за левия бек Емерсон Барбоса, който идва от бразилския клуб Гуарани, състезаващ се в третата дивизия на страната. Ето какво написа Найденов за Барбоса в социалните мрежи: "Tamo junto e misturado (б. р. - Заедно сме докрай), Майсторе! Е, не е Дани Карвахал, но и Емерсон Барбоса ще свърши работа като ляв бек".

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Сезонът в Бразилия тъкмо приключи

Емерсон Барбоса е 28-годишен бразилец, който играе като ляв бек. През миналия сезон в родината си, който завърши преди дни, той записа 24 мача във всички турнири, в които вкара 1 гол. На позицията на левия бек ЦСКА 1948 разполага с Огнен Гашевич и Форат Солтани. След изиграването на 7 кръга от Първа лига "червените" са на 3-то място с актив от 16 точки - 5 победи, 1 равенство и 1 загуба. Следващата им среща ще се проведе на 5 септември от 21:15 ч., когато ще гостуват на шампоиона Левски.

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