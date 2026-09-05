Изненадваща прогноза: Левски на 1/8-финал в Лига Европа

Много любопитна прогноза направи изкуствен интелект (суперкомпютър) относно шансовете на 36-те участници в основната фаза на Лига Европа. За него разказа полският математик Пьотр Климек, който специализира във футболна статистика.

Левски продължава в Лига Европа

Статистикът публикува графика, според която единственият български участник в турнира - Левски, ще се класира за следващата фаза. "Сините" ще са последният тим, който ще "хване билет" за последващия етап на надпреварата.

Интелектът ги поставя на 24-то място, като прогнозира, че момчетата на Хулио Веласкес ще спечелят общо 9,31 точки от осемте си срещи в основната фаза.

Регламентът на УЕФА

Според регламента на УЕФА първите 8 отбора се класират директно за осминафиналите. Тези от 9-о до 24-то място ще играят плейоф за място в тази фаза, а класираните от 25-о до 36-о място отпадат директно.

Какво ще стане със съперниците на "сините"?

Според графиката на Климек три от съперниците на Левски в основния етап ще се класират директно. Това са Милан, Олимпик Марсилия и Съндърланд. Други два - Виктория (Пилзен) и НЕК Неймеген, ще се борят, както "сините", за място в следващата фаза. Лилестрьом, Залцбург и Ягелония ще отпаднат директно. Българският шампион ще задмине по резултати и турския гранд Бешикташ, който също ще отпадне директно, ако се вярва на изкуствения интелект.

Tak to widzi komputer na start Ligi Europy. Obaj nasi koło 50-50. pic.twitter.com/YvvfYjcMrt — Piotr Klimek (@pklimek99) August 28, 2026