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Ботев Пловдив се прехласна по млад талант: "Неотдавна Тодор Неделев вкара такъв гол"

05 септември 2026, 14:56 часа 746 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Ботев Пловдив
Ботев Пловдив се прехласна по млад талант: "Неотдавна Тодор Неделев вкара такъв гол"

Ботев Пловдив прекъсна лошата си серия от три поредни загуби в Първа лига с победа над Арда Кърджали в мач от осмия кръг на родния шампионат. "Канарчетата" надвиха съперника си като гост, а два от головете вкара младия халф Самуил Цонов. Той е само на 18 години, като е роден на 30 май 2008 г. В деня след срещата от Ботев Пловдив благодариха на феновете си и отчетоха стрхотната игра на Цонов.

Ботев Пловдив похвали Самуил Цонов

Ето какво написаха от Ботев Пловдив: "Ботевисти, благодарим ви за непрестанната подкрепа на мача с Арда Кърджали. Въпреки неудобния делничен ден, вие бяхте отново плътно зад отбора и драхте гърла от първия до последния съдийски сигнал. Победата дойде трудно и без вашите песни тя нямаше да се случи. През всичките 90 минути "жълто-черните" футболисти усещаха подкрепата на 12-ия играч. А не отдавна легендарен гол на Тодор Неделев взриви пълния гостуващ сектор в Кърджали.

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Ботев Пловдив е шести в Първа лига

Сега цялата страна ще разказва с гордост за двата прекрасни гола на изгряващия пловдивски талант Самуил Цонов. Следващата седмица ни предстои битка, която можем да спечелим само и единствено, ако сме рамо до рамо - на терена и по трибуните". С тази победа Ботев Пловдив се изкачи до шестата позиция във временното класиране на Първа лига. "Канарчетата" имат актив от 10 точки, които спечелиха в 8 мача - 3 победи, 1 равенство и 4 загуби.

Още: ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 септември

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Ботев Пловдив Първа лига Арда Кърджали Самуил Цонов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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