Раздялата явно е близо! Халф на ЦСКА напуснал лагера на „армейците“ в Турция

Един от полузащитниците на ЦСКА е напуснал лагера на тима в Турция. Става въпрос за 27-годишния вътрешен халф на „армейците“ Улаус Скаршем. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, от началото на зимната подготовка норвежецът се оплаква в болки в кръста и поради тази причина не тренира наравно със своите съотборници. Преди два дни Скаршем се е прибрал в София, като все още не е ясно дали завръщането му в столицата е за да мине обстойни медицински прегледи, или за да преговаря с ръководството на клуба за разтрогване на договора му.

ЦСКА разполага с огромен брой халфове

В момента ЦСКА разполага с огромен брой централни полузащитници – Бруно Жордао, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Исак Соле, Макс Ебонг, Давид Сегер и Улаус Скаршем. Поради тази причина се очаква „червените“ да се разделят с последните двама, които не влизат в сметките на Христо Янев за втория дял от първенството. За разлика от Скаршем обаче, Давид Сегер води усилена подготовка с „армейците“.

Представянето на Скаршем в ЦСКА

Улаус Скаршем пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2024 година от норвежкия гранд Розенборг. Тогава „армейците“ платиха 500 000 евро за правата му. До момента полузащитникът има на сметката си общо 61 мача за родния гранд във всички турнири, в които се е отчел с пет попадения, а също така е направил и 9 асистенции. Той има договор с ЦСКА до лятото на 2027 година като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е 400 хиляди евро.

