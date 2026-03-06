Лудогорец се закани след победата над Левски: Очакват ни още много луди вечери!

Ръководството на Лудогорец благодари на феновете за изразената подкрепа в мача с Левски. „Орлите“ драматично победиха с 1:0 и така на практика останаха в битката за титлата.

ОЩЕ: Балонът в ЦСКА се пукна! Левски няма да изпусне питомното, Лудогорец с нова цел? | Точно попадение (ВИДЕО)

„Пътят е труден, но вашата подкрепа ни вдъхва вяра“

Благодарим ви за подкрепата! Скъпи лудогорци, В битката срещу Левски за честта на Лудогорец ви благодарим, че... Posted by PFC Ludogorets 1945 on Friday, March 6, 2026

„Благодарим ви за подкрепата! Скъпи лудогорци, В битката срещу Левски за честта на Лудогорец ви благодарим, че пренебрегнахте разочарованията и ни подкрепихте горещо от трибуните. Пътят до края на шампионата е труден, но вашата подкрепа ни вдъхва вяра и ще продължим с нови сили напред. Очакват ни още много луди вечери. Само Лудогорец", написаха от Лудогорец в социалните мрежи.

ОЩЕ: След загубата от Лудогорец: суперкомпютър изчисли шансовете на Левски за титла