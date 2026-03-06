Левски „изгоря“ с близо 5000 евро след дербито с Лудогорец, треньор на „орлите“ също отнесе глоба

Левски отнесе сериозна глоба след дербито с Лудогорец от 24-ия кръг на Първа лига. Както е известно, „сините“ отстъпиха пред „орлите“ с 0:1 като по този начин интригата в първенството се запази. По време на срещата феновете на столичани хвърлиха десетки бомбички и още през първата част главния съдия Васил Минев заплаши Хулио Веласкес и щаба му, че ако това продължава, то той е готов да прибере отборите в съблекалнята. В крайна сметка двубоят завърши без инциденти.

Левски е задължен да покрие щетите на "Хювефарма Арена"

Днес пък Дисциплинарната комисия към БФС обяви, че Левски е глобен с 4755.01 евро заради поведението на феновете на гостите. „Сините“ също така са задължение да покрият щетите, които привържениците на отбора са нанесли на стадион „Хювефарма Арена“. Именно сакнцията на Левски е най-високата след изиграването на междинния кръг в Първа лига. Втората най-голяма глоба е наложена на Славия, като тя е в размер на 2709.85 евро.

Лудогорец ще трябва да плати около 1000 евро

Междувременно от Дисципа санкционираха и един от помощниците на треньора на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо – Ким Маркус Кристофер Аугустсон. Той е глобен с 511.29 евро за използване на нерегламентирани електронни устройства. Тимът на „орлите“ пък е санкциониран с 920.33 евро. Глобата е наложена заради нерегламентирано използване на факли, както и за обидни и нецензурни скандирания.

