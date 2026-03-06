Футболист на ЦСКА играе контузен

Един от футболистите на ЦСКА от няколко седмици играе с контузия. Става въпрос за левия бек Анжело Мартино. Контузията му е в ръката, а именно счупен пръст. Мартино носи специална шина, която държи показалеца и средния му пръст заедно и я увива с бинт за мачовете. Аржентинецът е получил контузията по време на гостуването на ЦСКА 1948, спечелено с 2:0 от „армейците“.

Анжело Мартино счупи пръста си срещу ЦСКА 1948

ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица на 14 февруари. Тогава „армейците“ победиха с 2:0, а головете отбелязаха новите попълнения Лео Перейра и Макс Ебонг. Анжело Мартино беше титуляр на левия фланг на отбраната, но след сблъсък с Георги Русев се наложи да бъде заменен в 62-рата минута заради контузията си. След това Мартино е преминал нужните медицински прегледи. Резултатите са показали, че той ще може да играе, но трябва да носи шина, която да предпазва счупения му пръст.

3 точки делят ЦСКА 1948 и ЦСКА

ЦСКА 1948 и ЦСКА са съответно трети и четвърти във временното класиране н Първа лига. „Червените“ имат актив от 46 точки след изиграването на 24 мача – 14 победи, 4 равенства и 6 загуби. „Армейците“ са с 43 пункта, отново след 24 кръга – 12 победи, 7 равенства и 5 загуби. ЦСКА 1948 се състезава само в Първа лига, докато ЦСКА, освен за първенството, играе и в Купата на България. „Армейците“ са на 1/2-финал, а съперникът им ще бъде Лудогорец.

