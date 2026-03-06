Направиха важна стъпка в изграждането на терена на „Армията“ (ВИДЕО)

Строежът на стадиона на ЦСКА „Българска армия“ върви на пълни обороти. Целта е теренът да е най-добрият в България, а цялото съоръжение ще бъде сред най-модерните в света. От ЦСКА, както е известно, наеха специална фирма, която да изпълни желанието на ръководството теренът да е най-добрият на родна земя. От вчера, 5 март, започна и изграждането на отводнителната система на стадиона.

Започна изграждането на отводнителната система на стадион „Българска армия“

„SkyPoint“ показа с публикации в социалните мрежи и видео в YouTube как върви строежа на „Българска армия“. Интересно е, че дори в дъждовното време в София вчера, дейностите по монтажа на съоръжението не спряха да текат. Именно добрата отводнителна система е основен елемент и голяма крачка към това ЦСКА да има най-добрия терен в България. Източникът показа още, че и в два от секторите са сложени седалки и парапети по стълбите.

ЦСКА е 4-ти в Първа лига

Но от „SkyPoint“ направиха уточнението, че и седалките, и парапетите са били само тестови елементи. Монтажът на истинските седалки ще започне чак след като бъдат положени всички пластове по изолация на седалковите панели. В момента ЦСКА е на 4-то място в Първа лига след изиграването на 24 мача. „Армейците“ спечелиха 43 точки – 12 победи, 7 равенства и 5 загуби. Следващият им мач е домакинство на Локомотив София в неделя, 8 март, от 17:45 ч.

