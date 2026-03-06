Спорт:

Направиха важна стъпка в изграждането на терена на „Армията“ (ВИДЕО)

06 март 2026, 14:33 часа 197 прочитания 0 коментара
Направиха важна стъпка в изграждането на терена на „Армията“ (ВИДЕО)

Строежът на стадиона на ЦСКА „Българска армия“ върви на пълни обороти. Целта е теренът да е най-добрият в България, а цялото съоръжение ще бъде сред най-модерните в света. От ЦСКА, както е известно, наеха специална фирма, която да изпълни желанието на ръководството теренът да е най-добрият на родна земя. От вчера, 5 март, започна и изграждането на отводнителната система на стадиона.

Започна изграждането на отводнителната система на стадион „Българска армия“

„SkyPoint“ показа с публикации в социалните мрежи и видео в YouTube как върви строежа на „Българска армия“. Интересно е, че дори в дъждовното време в София вчера, дейностите по монтажа на съоръжението не спряха да текат. Именно добрата отводнителна система е основен елемент и голяма крачка към това ЦСКА да има най-добрия терен в България. Източникът показа още, че и в два от секторите са сложени седалки и парапети по стълбите.

Още: Футболист на ЦСКА играе контузен

ЦСКА е 4-ти в Първа лига

Но от „SkyPoint“ направиха уточнението, че и седалките, и парапетите са били само тестови елементи. Монтажът на истинските седалки ще започне чак след като бъдат положени всички пластове по изолация на седалковите панели. В момента ЦСКА е на 4-то място в Първа лига след изиграването на 24 мача. „Армейците“ спечелиха 43 точки – 12 победи, 7 равенства и 5 загуби. Следващият им мач е домакинство на Локомотив София в неделя, 8 март, от 17:45 ч.

Още: БФБорба покани на среща Семен Новиков, Кирил Милов и останалите състезатели на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига стадион Българска армия
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес