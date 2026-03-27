"Разкарват националите като панаирджийски мечки! Позор за тези, които организираха тази екскурзия"

27 март 2026, 22:04 часа
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
Петър Величков, който е бивш член на Изпълкома на Българския футболен съюз, а после стана част от екипа на Димитър Бербатов, бе изключително критичен след участието на националния отбор по футбол в двубоя срещу Соломоновите острови от турнира FIFA Series. "Лъвовете" пътуваха чак до Индонезия за този приятелски турнир, за да запишат разгромна победа с 10:2 срещу отбор, който е с няколко класи под тяхното равнище.

Петър Величков за турнето на България в Индонезия: Екскурзия до "Чикаго и назад"

България ще играе на финал в турнира срещу домакините от Индонезия, които пък разбиха Сейнт Китс и Невис. Величков отправи критики към БФС, като определи воденето на националите до Индонезия за тези мачове като "екскурзия" и "позор". Той смята, че от БФС са превърнали националните футболисти в "панаирджийски мечки".

Национален отбор по футбол

Ето коментара на Величков във Facebook:

Позор! Тези, които организираха тази екскурзия, трябва да се засрамят. Да разкарваш момчетата като панаирджийски мечки до другия край на света за това, да видят от близо граждани на Соломоновите острови?

Или трябва да си много прост, или много нагъл, или комбинация от двете. Сигурно предводителите на групата са искали да си купят от Индонезия видео рекордери VHS на сметка, та за това помъкнаха националите “До Чикаго и назад”.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
