"Да не се вдигат от ЦСКА - и Левски беше литнал в началото, но го свалиха"

ЦСКА не може да мисли да гони Левски за титлата - това смята спортният редактор на Actualno.com Джем Юмеров. Според него, "сините" на Хулио Веласкес превъзхождат ЦСКА игрово и загубата във Вечното дерби се дължи на това, че през второто полувреме лидерът в класирането се е подвел по играта на съперника. Спортният журналист заяви още в предаването "Точно попадение", че Левски е наложил синя доминация през първото полувреме в дербито на стадион "Васил Левски".

ЦСКА игрово е далеч от Левски

"Да не се вдигат "армейците" - и Левски беше литнал в началото, но го свалиха. Този мач показа, че ЦСКА игрово е далеч от Левски. Футболно Левски на Веласкес превъзхожда ЦСКА, не мога да кажа ЦСКА на Янев, защото още не е работил толкова с тези момчета. ЦСКА игра на дълги топки, Левски през второто полувреме се подведе - търси Сангаре, той срещу трима и нищо не се случи. Но през първата част съм съгласен с Веласкес, че имаше синя доминация", заяви Джем Юмеров в новия епизод на "Точно попадение".

Левски - ЦСКА

От какво зависи дали ЦСКА ще е в роля на догонващ през пролетта?

Неговият колега Бойко Димитров обаче изрази мнение, че ЦСКА може и да гони Левски, но всичко зависи от това, което се случи до края на есенния дял от сезона и как ще протече зимната подготовка, както и каква селекция ще направят двата столични гранда. Не е за отписване и шампионът Лудогорец, макар и да е в серия от 5 поредни шампионатни срещи без победа. Какво още коментираха спортните редактори на Actualno.com - гледайте в "Точно попадение" в YouTube:

Стефан Йорданов
