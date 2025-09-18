"Керкез трябва да подаде оставка!": От ЦСКА призоваха треньора на "армейците" да напусне

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков приозва страши треньора на отбора Душан Керкез да подаде оставка. Това се случи след загубата срещу Арда Кърджали с 0:1 в отложения мач от пети кръг на Първа лига. Това беше поредната среща, която се игра на фона на виковете "Оставка!" от страна на феновете на "армейците" по трибуните. След мача босненският специалист не скри разочарованието си и се извини на привържениците, но омаловажи призивите им.

"Изключително разочарование, от гледна точка не само на резултата, а и от поведението на играчите. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя, изключително много грешни подавания, непредизвикани технически грешки, необясними за професионални футболисти, камо ли за футболисти на ЦСКА", каза Величков след срещата, който беше бесен при попадението на Арда.

"Очаквам старши треньорът да си подаде оставка, така както аз бих направил. Призовавам го да го направи и да се взима решение", категоричен бе Величков. "Ако не подаде ли? Това е решение на ръководството, разбира се, но аз смятам, че трябва да я подаде. От гледна точка на старши треньора не са наред много закъснелите промени, които се направиха, подготвителният процес и след това в преструктурирането на първия отбор. Тези неща се отчитат. Ситуацията задължава поемане на отговорност. Дали това означава, че ЦСКА ще бъде с друг треньор в следващия мач? Нищо не означава, това са интерпретации. Казах това, което смятам, че трябва да стане."

"Знам, че следващият мач е след три дни. Трябва да видим първо каква ще бъде реакцията на г-н Керкез. Носенето на отговорност в ЦСКА също е основен фактор клубът да има манталитет, да има тази история и евентуално да има и по-добро бъдеще, разбира се. Отговорността е на всички - и на тези, които носят червената фланелка, и на контрола на това нещо. Това са неща, които със сигурност будят недоумение у нашите привърженици, когато гледат нашето представяне отстрани. Смятам, че контролът върху това как да изглежда един отбор е на треньорското ръководство. Заради оценката си, че играта не е "мъжката", искам отговорност. Всичко друго е неприятна глава от историята ни. Виждам коренно различно поведение на играчите в тренировките и днес например. Нов наставник? Ако кажа нещо, ще вляза в условности и хипотези. Знаете каква е ситуацията много добре", каза още шефът на "армейците".

