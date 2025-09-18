Войната в Украйна:

Закъсал евроучастник попари ЦСКА в последните секунди и върна "армейците" към провалите

18 септември 2025, 19:25 часа 344 прочитания 0 коментара
Закъсал евроучастник попари ЦСКА в последните секунди и върна "армейците" към провалите

След като записа първата си победа за сезона в миналия кръг, ЦСКА отново допусна грешка в Първа лига. Този път "армейците" допуснаха поражение от Арда Кърджали в отложената им среща от петия кръг на шампионата, която се изигра днес. Мачът се проведе в Стара Загора, тъй като домакините ремонтират терена в Кърджали. Двата тима не предложиха нищо интересно на феновете почти през целия мач, но кърджалии все пак успяха да измъкнат трите точки с гол на Феликс Ебоа Ебоа в 89-а минута. 

Арда излъга ЦСКА в края и отмъкна трите точки

През първите 15 минути двата тима не предложиха нищо интересно на феновете в Стара Загора. Единственият акцент беше моментът, в който пострада едно от новите попълнения на "армейците" Мартино, който завърна на терена с бинтована глава. Чак в 17-а минута дойде първото по-опасно положение в срещата. Леандро Годой стреля, но Анатолий Господинов улови без проблеми. Малко по-късно стражът на кърджалии хвана още един шут, този път на Петко Панайотов. Пет минути преди края на първата част Жордао застраши вратата на Господинов, но така и не успя да намери целта. В заключителните секунди Светослав Ковачев пропусна шанс да изведе символичните домакини напред. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Арда Кърджали - ЦСКА

Втората част продължи без опасни положения пред двете врати. В 54-а минута футболистите на Арда организираха добра контраатака, която завърши с опит за центриране на Атанас Кабов извън очертанията на игрището. В 70-а минута "армейците" бяха близо до това да открият резултата, след като Годой пусна великолепно към Йоанис Питас, но кипърският национал се размина с топката. Малко след това Годой отново тества реакциите на Господинов, който внимаваше и изби. Когато изглеждаше, че мачът ще завърши 0:0, Феликс Ебоа Ебоа изненада "червената" защита. След изпълнение на ъглов удар камерунецът се извиси над всички и прати топката в мрежата на Лапоухов. Кърджалии запазиха минималната си преднина докрая и се поздравиха с трите точки.

ОЩЕ: Левски и Лудогорец на двата полюса – кой на какво ще разчита в дербито на върха?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес