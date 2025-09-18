Закъсал евроучастник попари ЦСКА в последните секунди и върна "армейците" към провалите

След като записа първата си победа за сезона в миналия кръг, ЦСКА отново допусна грешка в Първа лига. Този път "армейците" допуснаха поражение от Арда Кърджали в отложената им среща от петия кръг на шампионата, която се изигра днес. Мачът се проведе в Стара Загора, тъй като домакините ремонтират терена в Кърджали. Двата тима не предложиха нищо интересно на феновете почти през целия мач, но кърджалии все пак успяха да измъкнат трите точки с гол на Феликс Ебоа Ебоа в 89-а минута.

През първите 15 минути двата тима не предложиха нищо интересно на феновете в Стара Загора. Единственият акцент беше моментът, в който пострада едно от новите попълнения на "армейците" Мартино, който завърна на терена с бинтована глава. Чак в 17-а минута дойде първото по-опасно положение в срещата. Леандро Годой стреля, но Анатолий Господинов улови без проблеми. Малко по-късно стражът на кърджалии хвана още един шут, този път на Петко Панайотов. Пет минути преди края на първата част Жордао застраши вратата на Господинов, но така и не успя да намери целта. В заключителните секунди Светослав Ковачев пропусна шанс да изведе символичните домакини напред. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Втората част продължи без опасни положения пред двете врати. В 54-а минута футболистите на Арда организираха добра контраатака, която завърши с опит за центриране на Атанас Кабов извън очертанията на игрището. В 70-а минута "армейците" бяха близо до това да открият резултата, след като Годой пусна великолепно към Йоанис Питас, но кипърският национал се размина с топката. Малко след това Годой отново тества реакциите на Господинов, който внимаваше и изби. Когато изглеждаше, че мачът ще завърши 0:0, Феликс Ебоа Ебоа изненада "червената" защита. След изпълнение на ъглов удар камерунецът се извиси над всички и прати топката в мрежата на Лапоухов. Кърджалии запазиха минималната си преднина докрая и се поздравиха с трите точки.

