Роден национал: "Трудно е да кажем дали сме спазили обещанието на Георги Иванов и БФС"

Вратарят на българския национален отбор Даниел Наумов, който пази във всички мачове на "лъвовете" от новото издание на Лигата на нациите даде интервю пред "Gianlucadimarzio.com". Стражът, който запази 2 сухи мрежи и спаси 1 дузпа в 4 мача изрази мнение, че националите ни могат да се справят с всеки мач, ако имат нужната увереност.

Даниел Наумов: "Имаме страхотни играчи в съблекалнята"

Ето какво каза Даниел Наумов: "Беше добър мач за нас в Люксембург. В първите няколко мача не показахме качествата си, но във вторник показахме какво можем да правим на терена, когато играем с увереност. Истинската България? Искам да вярвам, че това е, което имаме днес! Имаме страхотни играчи в съблекалнята си и когато играем като отбор, можем да покажем какво можем да правим".

Стражът отговори и на въпрос кога България отново ще се класира на голям форум: "Не мога да отговоря на този въпрос в момента. Не сме на нивото, на което България беше тогава, но това е настоящата ситуация и трябва да даваме най-доброто от себе си във всеки мач. Когато имате играчи като Груев, които играят в топ лигите, качеството на отбора автоматично се увеличава. Така че да, трябва да гарантираме, че българските играчи ще се завърнат в конкурентните лиги".

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"Трябва да се подобрим и да повишим качеството си"

В края на интервюто, Наумов сподели дли успехът от Мондиал 1994 действа повече като мотивация или тежест за България: "Може би по малко и от двете. Но от 1994-а насам е минало много време и трябва да се съсредоточим върху това, което се случва днес. Както казах, трябва да се подобрим и да повишим качеството си. Трудно е да се каже дали сме се подобрили три години по-късно, както президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обеща след избирането си през 2023 г., защото през годините, по някаква причина, винаги започваме зле в квалификационни мачове и мачове от Лигата на нациите като този... и губим точки.

Това ни пречи да се класираме за следващите кръгове. Междувременно играем и някои добри мачове, в които талантът ни блести. Надявам се бъдещето да е по-добро от настоящето и миналото".

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