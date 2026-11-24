Как се планира операция при мозъчен тумор, разположен в близост до важни нервни структури? Кога се налага хирургично лечение при дискова херния или спинална стеноза? Как съвременните технологии помагат на неврохирурзите при сложни операции?

Това са част от въпросите, които могат да бъдат разгледани на 5 декември 2026 г. в София, когато Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатен неврохирургичен семинар с проф. д-р Зафер Оркун Токташ.

Събитието е предназначено за пациенти и техните близки, които искат да научат повече за съвременните методи на неврохирургично лечение в чужбина. Програмата ще бъде съобразена с интересите и въпросите на предварително регистрираните участници.

Регистрация: https://forms.gle/N3KJZomFk3YwTxjS9

Международен опит в мозъчната и гръбначната хирургия

Проф. д-р Зафер Оркун Токташ е специалист по неврохирургия в партньорска болница в Истанбул. Професионалната му практика включва хирургично лечение на мозъчни и гръбначни тумори, дискови хернии, спинална стеноза и сложни заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък.

През 2013-2014 г. работи като научен изследовател в Harvard Medical School, САЩ. Научните му интереси включват туморите на нервната система, дегенеративните заболявания на гръбначния стълб и приложението на съвременни технологии в неврохирургията.

В практиката си проф. Токташ използва микрохирургични техники и невронавигация, които са важни за планирането и извършването на сложни оперативни интервенции.

Какви теми могат да бъдат обсъдени на семинара?

В зависимост от интересите на участниците, семинарът може да обхване различни неврохирургични заболявания и методи на лечение:

Мозъчни тумори

Тумори на гръбначния мозък и гръбначния стълб

Дискови хернии и спинална стеноза

Сложни гръбначни заболявания: сколиоза, гръбначна нестабилност и деформации, които могат да изискват хирургична корекция.

сколиоза, гръбначна нестабилност и деформации, които могат да изискват хирургична корекция. Малформация на Киари и сирингомиелия: особености на тези състояния и възможности за лечение.

особености на тези състояния и възможности за лечение. Съвременни неврохирургични технологии: невронавигация, интраоперативен ЯМР и микрохирургични техники при операции на мозъка и гръбначния стълб.

Участниците ще могат да посочат предварително темите, които ги интересуват, за да бъде съдържанието на семинара максимално полезно и насочено към реалните им въпроси.

Как да се включите?

Семинарът ще се проведе на 5 декември 2026 г. (събота) в София.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Регистрация: https://forms.gle/N3KJZomFk3YwTxjS9

Телефон за информация: 0878 500 730

https://www.medikara.bg/events/seminar-05-12-26

Събитието се организира от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ с цел да предостави на пациентите и техните близки достъпна информация за съвременните възможности за неврохирургично лечение в чужбина.