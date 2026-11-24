Думите от заглавието са на главен комисар Александър Джартов в сутрешния блок на БНТ. Той беше попитан дали ще има протести при пожарникарите, след като има индикации, че в системата на МВР се надига недоволство и се искат по-високи заплати, но не било само това. До мен не е достигнало нищо (за пожарникарите), уточни Джартов. В събота, 28 ноември, ще има шествие-протест на МВР.

Десетки български общини още не са заявили обучение за BG Alert