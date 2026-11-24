Абсурдно. Като един голям абсурд определям решението да бъде отстранен кмета на Варна Благодмир Коцев. Това е пълно безобразие. Доколкото съм запозната в настоящия момент вече Общинският съвет има право да избере кой да изпълнява длъжността кмет до края на мандата. Това каза Снежана Апостолова, която е заместник-кмет на Община Варна в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Варна дава 350 000 евро за проект за тунел под Морската градина

Относно вчерашното изказване на Коцев, който казва в обръщение, че според него зад този брутален опит за подмяна на вота на гражданите стои Даниел Славов-Дънката, Апостолова се съгласи и посочи като пример тунела под Морската градина, който трябва да бъде направен. “Това вероятно не са единствените причини, това са последните поводи. Този така наречен проект за тунел беше включен в един заем, но Благомир Коцев оттегли тази точка. Другата причина вероятно са трите имота, които бяха изтеглени от програмата на общината. В следващите дни ще се прави бюджетът за 2027 г., ще има нова програма за продажба, така че вероятно трябва да има „подходящ“ кмет, който да включи необходимите имоти в тази програма“, каза тя.

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Заместник-кметът отбеляза и че проектът за тунела е бил изтеглен от заема, но вчера на сесия общински съветник от групата на „Алтернатива на гражданите“ са предложили отново този проект за 350 000 евро да влезе в бюджета. „И с доста голямо мнозинство – мисля, че 40 гласа „За“, това беше прието от Общинския съвет“, поясни тя. За мястото, където трябва да мине въпросния тунел, кореспондентът на "Дневник" във Варна Спас Спасов коментира в личната си страница във Facebook, че ТИМ има 118 декара:

На въпрос дали сред гласувалите за отстраняването на Коцев е имало и представител на ПП-ДБ, Апостолова отговори: "Предатели винаги има. Да, един човек, който реално е влязъл от нашата квота, е гласувал "За".

Адвокатът на Коцев - Николай Владимиров, поясни, че решението на ОИК подлежи на съдебен контрол. "Съдът може да спре изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия до окончателното произнасяне по случая. Това означава, че в момента именно съдът ще определя кой всъщност ще бъде кмет на град Варна. Според мен това е жалко и не отговаря на духа на закона", коментира той - ОЩЕ: Адвокатът на Благомир Коцев разясни какво ще прави варненският кмет