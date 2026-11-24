България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

24 ноември 1877 година: Град Етрополе е освободен

На този ден (24 ноември по нов стил, 12 ноември по стар стил) през 1877 година, в хода на Руско-турската освободителна война, частите на Западния отряд под командването на генерал Йосиф Гурко освобождават Етрополе. Заради стратегическото си местоположение, градът се превръща в основна база за подготовка на тежкия зимен преход през Стара планина, осъществен след около 40-дневно изчакване и укрепване на позициите.

Овладяването на Етрополе е първата важна стъпка за преминаването на Балкана. Изпълнението на задачата е възложено на Предния отряд с командир генерал-майор Виктор Дандевил. Предният отряд е разделен на две колони. Северната колона се състои от 4 пехотни батальона, 3 сотни и 6 оръдия с командир генерал-майор принц Александър Олденбургски. В източната колона влизат 3 пехотни батальона, 3 сотни и 8 оръдия, като нейното командване е поверено на полковник Ридзевски.

Боевете при Етрополе завършват с успех за руските сили – Орханийската османска армия е отблъсната от Орханийското поле. Тази победа изиграва ключова роля за последващите действия срещу укрепената позиция Арабаконак – Шиндарника.

На 22 ноември (по нов стил) източната колона предприема обход по направлението Голям извор – Брусен – Лопян – Рибарица – Етрополе, докато северната колона се придвижва по планинските пътеки по маршрута Правец – Етрополе. Привечер източната колона успява да достигне до Етрополския манастир, където води престрелка с противника.

На следващия ден северната колона продължава настъплението си на юг към Етрополе, преминавайки долината на река Малки Искър. Към края на деня оръдията са изкачени и разположени на стратегическата височина, която вече е заета от частите на полковник Ридзевски. В пренасянето им участват не само руските войници, но и българските доброволци от четата на Георги Суранджиев.

На 24 ноември северната колона атакува противника в Етрополско. Преди здрач е предприета обща атака, след която османските сили отстъпват към село Стъргел. Лейбгвардейският Преображенски полк организира преследване на оттеглящия се враг, а през това време главните руски сили се заемат с потушаването на пожарите в Етрополе, които противникът оставя след себе си, оттегляйки се.

Прочетете също: 11 ноември: Първа българска армия освобождава Куманово