Общинският съвет във Варна реши да се построи автомобилен тунел под Морската градина, свързващ бул. „Княз Борис I“ с крайбрежната алея. На сесията си вчера съветът гласува 350 000 евро за идеен проект. Това ще да е "тунел-чудо", тъй като скатът над алеята периодично се свлича, кът са свободните пространства за подстъп на булеварда, а и многомилионната инвестиция би била като "на свинче - звънче" при огромните варненски проблеми. Пък и средствата за самия идеен проект засега трябва да се похарчат в рамките на месец, тъй като влязоха в приетия с огромно закъснение на вчерашната сесия градски бюджет за 2026 г., пише в. "Сега".

ОЩЕ: Стъпка към продажба на общински имоти: Благомир Коцев оттегли спорните предложения след бунт на ДБ

Първоначално идеята фигурираше като предложение на Коцев в рамките на няколко инфраструктурни заема, но след гражданско недоволство той я оттегли. На сесията обаче "Алтернативата на гражданите" (председателят на ОбС Христо Димитров е от формацията), ГЕРБ, "Възраждане" и други я прокараха. Самият Коцев отсъства от заседанието, с което отнесе доста критики, че не се явява при най-важните гласувания за града. Съпартийците му от ПП не гласуваха против тунела, ами се въздържаха или не бяха в залата. Гласовете срещу съоръжението дойдоха от ДБ. Това стана повод ДБ - Варна отново да изтъкнат, че единствено те защитават обществения интерес, а не ПП - втори разлом между "приятелските" формации за два дни. Първият бе засилването от кмета за продажба на три имота, единият от които горичка. След гняв из социалните мрежи кметът оттегли предложението за терените вчера, а ОбС се съгласи.

Тунелът трябва да е между спирка "Акациите" и брега. През октомври „Холдинг Варна“, който изгражда увеселителни и рекреативни съоръжения на алеята до морето, поиска тя да бъде отразена като улица в подготвяния в момента генерален план на движението. Варненците, следящи процесите в града, схващат случките като постепенно отваряне на алеята за коли. Съответно точно това поражда насрещното недоволство. На вчерашната сесия граждани се изказаха остро против. На мига бе свикан протест в събота. Подкрепящи идеята съветници обаче казаха, че тунелът ще намали конфликтите между автомобилния и пешеходния трафик и ще улесни достъпа до морето. Щял да бъде предвиден велокоридор.

ОЩЕ: Отстраниха Благомир Коцев от поста кмет на Варна

В дните по-рано Коцев демонстрира доста странно поведение за тунела. Макар идейният проект да фигурира в неговото лично предложение до съвета, опита да обясни, че групата на "Алтернативата" му го е пробутала (подобно на трите спорни терена). Тези прозрения дойдоха след гражданското недоволство и оттеглянето от Коцев на предложението. Но дори и тогава кметът не се разграничи съвсем от тунела. Макар твърдо да декларира желание алеята да бъде пешеходна, каза: "Уважавам желанието на колегите да търсят решение за достъпа до крайбрежната зона и не затварям темата. Въпрос с такова значение за града обаче не се решава на парче. Нужна е цялостна визия за алеята и подходите към нея, изработена открито и с участието на гражданите". Като някакво сечение посочи: алеята - за хората, автомобилите - на паркинги в периферията ѝ.

Бюджетът за 2026 г. на Варна бе приет с 33 гласа "за", 3 "въздържал се" и без "против". Общата му стойност е 383,26 млн. евро. Приемането закъсня драстично поради закъснението и на държавния бюджет, плюс местните пререкания.