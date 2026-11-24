София влиза в зимния сезон с подобрена организация и засилен контрол върху фирмите, ангажирани със зимното поддържане. На разположение на общината са общо 339 специализирани машини, оборудвани с GPS устройства и датчици на греблата и разпръсквачите, които позволяват работата им да се проследява в реално време. Контролът ще продължи през целия сезон, а при неизпълнение на договорните задължения ще се налагат по-високите санкции, заложени в новите договори, съобщиха от Столична община.

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„Още в края на октомври започнахме подготовката, за да сме сигурни, че когато падне първият сняг, машините ще излязат навреме и всеки ще знае къде и какво трябва да направи“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Заместник-кметът по екология на Столична община инж. Николай Неделков и директора на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов направиха финална проверка на готовността на екипите и присъстваха на демонстрация на работата на снегопочистващи машини и системата за GPS проследяване в една от базите на фирмите по чистота.

Ресурси и организация за зимния сезон 339 специализирани машини ще бъдат на терен по време на зимата - близо 170 снегорина, малогабаритни машини за кварталните улици, тротоарите и велоалеите, челни и мини челни товарачи, роторни снегорини, верижна техника и комбинирани багери.

Наличните количества смеси за зимни обработки възлизат на близо 24 000 тона натриев хлорид и калциев дихлорид. Допълнително са предвидени близо 5 000 тона пясък за зимното поддържане на Природен парк „Витоша“.

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За организацията на работата са определени близо 50 местостоянки и точки за бърза реакция в различни части на града. При прогноза за снеговалеж техниката ще бъде предварително позиционирана, а маршрутите и отговорниците за организацията на екипите са разпределени от изпълнителите и очакват първия сняг.

Приоритети при зимното поддържане

“Първи приоритет са трасетата на масовия градски транспорт, основните пътни артерии, общинските пътища и участъците с повишен риск от заледяване. След това се обработват кварталните улици и вътрешнокварталната мрежа, спирките на градския транспорт, тротоарите, подходите към подлези и велоалеите, така че да не се затруднява придвижването в града.” каза инж. Николай Неделков, заместник-кмет по екология.

При прогноза за понижение на температурите и риск от заледяване се предвиждат превантивни обработки. Те се планират така, че да започнат преди засилването на сутрешния трафик, като последващи обработки се извършват при необходимост.

Контрол в реално време

Машините са оборудвани с GPS устройства, а на греблата и разпръсквачите са монтирани датчици. Чрез тях Столичният инспекторат ще проследява движението на техниката и извършването на обработките в реално време.

„За нас е важно да знаем не само с каква техника разполагат фирмите, но и дали тя работи по определените маршрути и дали обработките се извършват качествено и навреме. Ще следим изпълнението през целия сезон и при установени нарушения ще налагаме предвидените санкции“, заяви д-р Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат.

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По-високи санкции

В новите договори за зимно поддържане са заложени по-високи санкции при неизпълнение. За непочистена спирка на градския транспорт санкцията се увеличава от 1000 на 1500 евро. От 500 на 1000 евро нараства санкцията за непочистени велоалеи, подходи към подлези и метростанции, пешеходни пътеки, тротоари в определения срок, както и за натрупани снежни маси около стволовете на дърветата.

Най-съществено е увеличението при непредставяне на изискуемата техника – от 1000 на 5000 евро за всяка липсваща машина.

Призив към гражданите и бизнеса

Столичната община призовава гражданите, бизнеса и етажните собствености да почистват прилежащите пространства пред домовете и офисите си, за да се осигури свободно и безопасно преминаване на пешеходците през зимата.