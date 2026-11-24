"За нас е въпрос на чест". Крайно време е да се проведе дискусия между нас и гражданското общество. Изключително унизително отношение към полицаите, трябва да го преодолеят. Ролята на политиците е огромна. Това заяви Илия Кузманов, представител на СФСМВР (полицейските синдикати). Той счита, че "5 години се води тази война срещу нас", като не посочи конкретна партия или партии: "Въпреки състоянието, в което ни поставиха, техният рейтинг е по-нисък от нашия".

Още: Стъпка назад от заканите: От МВР се отказаха да протестират за по-високи заплати

В събота, 28 ноември, предстои шествие-протест на МВР. "Не се отлага", предупреди синдикалистът пред БНТ. Кузманов не отрече, че едно от исканията на служителите на МВР са заплатите. "Увеличението от миналата година е наваксване", каза в крайна сметка Кузманов, който определи като "обидно" отношението за заплащането на полицаите и евентуалното замразяване на заплати, нямало увеличение всъщност там, излезе от думите му. Той подчерта, че служителите на МВР са твърдо против замразяване на заплати и каза, че те научили от медиите какво се готви с новия държавен бюджет за 2027 година. Като е бил представен вече проектът за бюджет, имало и други възражения. Конкретно Илия Кузманов изрази надежда, че няма да се стигне дотам да има съкращения на полицаи "на терен", маскирани под булото на реформа.

За какво става въпрос - през 2025 година, заплатите в МВР скочиха с около 50%, този план беше претворен в реалност - ОЩЕ: План: Заплатите в МВР и армията скачат до небето през 2025 г., рекордът е в ДАТО - със 75%

Кузманов се оплака и, че в социалните медии битува разбирането, че "МВР не става за нищо". Той посочи, че от МВР зависи да промени това и МВР работи.

Илия Кузманов каза и, че има манипулация колко хора в МВР са с ТЕЛК - не били хиляди. Средно с трайна неработоспособност служителите в МВР са 589, а с временен ТЕЛК са 1250, по думите на Кузманов, който обаче включи 589-те в тези 1250. "Как тези цифри кореспондират с масово тиражираните", попита синдикалистът.

Още: Министърът отряза искането на МВР за по-високи заплати с новия бюджет - други сектори имат да "догонват"