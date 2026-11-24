Китайски военни изследователи предупреждават, че напредъкът на САЩ в областта на изкуствения интелект може да улесни откриването и унищожаването на китайските ядрени ракети в случай на криза или война. Притеснението се отнася до това дали Пекин ще може да нанесе ответен удар след първа потенциална атака. Докладът се основава на преглед на над 100 проучвания, проведени от китайски граждански и военни изследователи, както и на интервюта с експерти и бивши американски длъжностни лица.

Според The New York Times някои изследователи предупреждават, че по-бързото откриване и прицелване към мишената би могло да изложи на риск по-голяма част от китайския арсенал и в екстремен сценарий - да направи първия удар да изглежда по-осъществим за американските лица, вземащи решения.

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Китай ударно разширява ядрения си потенциал

Китайският президент Си Дзинпин започна разширяването на ядрените сили на Китай преди около десетилетие, за да гарантира, че достатъчно оръжия ще оцелеят при първоначална атака. Оттогава Пекин разнообрази своя арсенал, като построи около 320 ракетни силоза и проведе тестово изстрелване на ракета с голям обсег от подводница.

Въпреки всичко това Си заяви пред американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин по време на тристранната им среща в Шънджън този месец, че ядрена война "не може да бъде спечелена" и никога "не трябва да се води".

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Федерацията на американските учени оценява, че Китай разполага с около 620 ядрени бойни глави. Ширещата се напоследък прогноза е, че до 2030 г. арсеналът ще достигне около 1000. САЩ и Русия разполагат с по около 1800 бойни глави, разгърнати на ракети и бомбардировачи, като имат още хиляди в запас.

По-малко време за оценка на заплахата

Стратегическото командване на САЩ заяви, че иска да използва изкуствен интелект за подобряване на процеса на вземане на решения. Изследователи от Китайската академия за военни науки твърдят, че включването на AI в областта на ядрената енергетика би могло да ускори решенията на Щатите в кризисна ситуация, което потенциално би оставило на съперниците по-малко време за реакция.

Китайските военни институти проучват също така дали изкуственият интелект би могъл да спомогне за защитата на собствените ядрени сили.

Други китайски изследователи предупреждават, че изкуственият интелект може да разпространява невярна информация и че командирите биха могли да се доверят прекалено много на автоматизираните оценки по време на криза, пише The New York Times.

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Контрол върху въоръженията и човешки надзор

Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин обсъдиха намаляването на ядрените рискове по време на неотдавнашната си среща на върха. Си все още не е приел призивите на американския държавен глава Китай да се присъедини към ангажиментите за контрол върху въоръженията, а опасенията относно уязвимостта на по-малкия му арсенал биха могли да направят Пекин по-малко склонен да приеме ограничения.

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През 2024 г. Си и тогавашният президент на САЩ Джо Байдън се споразумяха, че решенията за използване на ядрени оръжия трябва да останат под човешки контрол. След това не е имало официални преговори по въпроса. Тримата лидери не споменаха ролята на изкуствения интелект в ядрените оръжия по време на срещата си в Шънджън.

Същевременно Тръмп заяви, че "Си отново проявява голямо уважение към нашата страна", визирайки САЩ. "Преди две години той не я уважаваше. Дойде да ме посрещне на летището, което е знак", каза републиканецът, след като китайският президент го посрещна пред самолета и избра да изпрати друг представител да приветства Путин при пристигането му в Китай.