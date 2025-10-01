Руи Мота се закани на бивш треньор на Реал Мадрид преди срещата им в Лига Европа

Войната в Украйна:

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота оцени съперника за втория мач на тима в турнира на УЕФА Лига Европа като много сериозен, но не се притеснява от негативния баланс в исторически план. Утре "орлите" от Разград приемат финалиста в турнира на УЕФА Лига на конференциите Реал Бетис във втората си среща, която започва в 19:45 часа. Мота каза, че всички трябва да бъдат концентрирани върху сегашното състояние на двата състава.

"Когато играеш в Лига Европа, винаги се изправяш срещу много добри отбори. Някои казват, че Бетис е много добър отбор със страхотни футболисти и много добър треньор. Разбира се, ние ги уважаваме и винаги уважаваме всички, но също така си имаме нашите очаквания, че ще направим много добър мач утре", заяви Мота в началото на разговора. Испанците обаче не успяха да спечелят първата си среща в турнира – завършиха 2:2 с Нотингам Форест и сега пристигат в търсене на пълен успех. След това беше попитан с какво би могъл да надхитри човек като Мануел Пелегрини - треньорът на Бетис, който притежава огромен опит, водил е дори Реал Мадрид.

"Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си", започна Мота, като преди това се засмя. "Много го уважавам и утре ще бъде шахматна игра. Смятам движенията да бъдат в наша полза, а не в негова". Лудогорец има две поражения срещу този съперник и историята не е добра. Но това не го притеснява и се концентрира върху настоящето.

"Много пъти съм казвал, че във футбола стойност има единствено какво е положението днес. Бетис е добър клуб с голяма история. Но Лудогорец също има своята си история и трябва да приемем това с добра енергия, позитивно. Отборът е в добро настроение, работим много здраво и се надяваме да направим много добър мач срещу Бетис. След мача с Малмьо казах, че Лудогорец изигра там най-постоянният си откъм представяне мач. Искам утре да изиграем отново такъв мач. Имахме нужда от такава среща, за да се чувстваме още по-сигурни и още по-мотивирани. И сега продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове", завърши португалският специалист. / БТА

