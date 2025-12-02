Левски обяви програмата за зимния лагер, "сините" ще играят контроли срещу отбори от четири държави

Българският гранд Левски, който е и временен лидер в класирането в Първа лига, обяви програмата си за зимния подготвителен лагер през януари. "Сините" ще излязат за първата си тренировка за 2026 година още на 4 януари, а два дни по-късно тимът ще отпътува за Белек, Турция. Там Левски ще остане 21 дни и ще изиграе четири контроли срещу отбори от четири различни европейски държави.

Контролните срещи на Левски за зимен лагер 2026

13 януари – „Ниредхаза“ (Унгария)

17 януари – „Войводина“ (Сърбия)

21 януари – „Заглебие“ (Полша)

25 януари – „Тренчин“ (Словакия)

Часовете и локациите на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително. Отборът на Левски се прибира в София на 27 януари 2026 г., а на следващия ден ще играе контролна среща с Вихрен (Сандански) на стадион "Георги Аспарухов". Първият официален двубой за втория дял от сезона пък е на 3 февруари срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България.

Лудогорец се очаква да влезе по-подготвен за финала за Суперкупата, тъй като вече ще има изиграни мачове заради участието си в Лига Европа. Иначе първият шампионатен двубой за Левски след паузата е домакинство на Ботев Враца. Шампионатната среща с Лудогорец пък ще се проведе в началото на месец март. След това двата тима по всяка вероятност ще се срещнат и в плейофите след края на редовния сезон.

