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Един от големите герои на Аржентина обмисля да се откаже от националния отбор

21 юли 2026, 16:33 часа 651 прочитания 0 коментара

Големият герой под рамката на Аржентина Емилиано Мартинес намекна, че може да сложи край на кариерата си в националния отбор, след като "албиселесте" загуби финала на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, от Испания. Той беше видимо разстроен след последния съдийски сигнал, тъй като отборът му не успя да защити трофея, който спечели в Катар преди четири години. Вратарят на Астън Вила изрази своята мъка в емоционално съобщение, което остави бъдещето му на международната сцена несигурно. 

Мартинес обмисля оттегляне от националния отбор

Мартинес за първи път коментира публично загубата, което породи нови съмнения относно бъдещето му в националния отбор. 33-годишният страж призна, че загубата го е оставила съкрушен, докато размишляваше върху неуспешната защита на Аржентина и следващите си изяви с фланелката на "гаучосите". В профила си в социалните мрежи той написа: "Мечтаех да спечелим титлата отново, мечтаех да я донеса в Аржентина и да пренапишем историята още веднъж. Истината е, че болката е трудна за обяснение, остава да размисля върху много неща и да видя как ще се развият нещата и дали е време да се оттегля. Много съжалявам, наистина се постарах да помогна на страната си и на сънародниците си."

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Емилиано Мартинес

Въпреки поражението, Мартинес получи похвали за представянето си във финала, след като направи поредица от важни спасявания, които държаха Аржентина в мача. Той бе основната причина решаващият сблъсък да се реши в продължения, след като отрази 11 удара на испанците. Освен, че е нов рекорд във финален мач, броят спасявания на аржентинеца надвишават тези на носителя на "Златната ръкавица" Унай Симон за целия турнир - 10. Въпреки това Мартинес не можа да направи нищо, за да попречи на Феран Торес да отбележи победния гол в продълженията, който сложи край на надеждите на "гаучосите" да спечелят две поредни световни титли. Мартинес сега е изправен пред трудно решение, тъй като обмисля дали да сложи край на международната си кариера и да се фокусира върху клубния футбол. Междувременно на 33-годишният вратар все още има договор с Астън Вила до 2029 година, но според редица информации той може да напусне "Вила Парк" това лято.

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Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Емилиано Мартинес
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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