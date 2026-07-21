Между първо и второ четене: Отказаха да увеличат данъчното облекчение за деца, Гълъб Донев допусна промяна от догодина

Министерството на финансите обмисля промяна в размера на данъчното облекчение за деца като постоянна мярка, съобразена с параметрите на бюджета за следващата 2027 г. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, на което днес, на 21 юли, се разглежда проектобюджетът за тази година на второ четене.

Предложения на ПП и ГЕРБ това да се случи още през 2026 г.

Думите на Донев дойдоха след предложения за изменение и допълнение на законопроекта за държавния бюджет, внесени от „Продължаваме промяната“ и ГЕРБ-СДС, предвиждащи увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца.

ПП предложиха те да бъдат увеличени двойно, докато ГЕРБ-СДС предложиха увеличението да бъде с 60 на сто.

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По думите на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитирани от БТА - мярката е добра, тъй като тези средства отиват при българските семейства, които си плащат данъците. Според него държавата може да си позволи увеличение на тези средства, тъй като заложеният размер на брутния вътрешен продукт в проектобюджета е подценен и ще бъде по-висок от предвиденото поради по-високата инфлация, провокирана от покачването на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток.

Гълъб Донев отвърна, че Министерството на финансите е против това предложение, внесено между първо и второ четене, тъй като данъчното облекчение вече е ползвано авансово и при увеличаването след средата на годината ще доведе до повишаване на административната тежест за работодателите.

Снимка: БГНЕС

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Той заяви, че Министерството на финансите обмисля промяна на размера на данъчното облекчение за деца, но с предложение за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2027 г., така че мярката да е съобразена с параметрите на бюджета за следващата година.

Донев иска "широка обществена дискусия, за да бъдат взети всички „за“ и „против“ съответно при промяна в тези размери на ползване на данъчното облекчение за деца".

Предложенията на ПП и ГЕРБ-СДС не бяха одобрени от ресорната комисия.

Внесените предложения между първо и второ четене на проектобюджета са общо 69.

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