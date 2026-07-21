От 23 юли Варна отново е в ритъма на RADAR Festival Beyond Music

Фестивалната седмица на RADAR Festival Beyond Music започва още на 23 юли със съпътстващото събитие "ЕдноВременно" в Градската художествена галерия – Варна. От 24 до 26 юли дворът на Археологическия музей ще бъде домакин на основната програма на 13-ото издание на фестивала, която събира ярки имена от Германия, Великобритания, Дания, Франция, Нидерландия и България в три фестивални вечери, посветени на музика отвъд жанровите граници.

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Сред акцентите в програмата са Лиза Моргенщерн – певица и композитор, съавтор на музиката към отличения с "Еми" сериал на Netflix The Empress, британската виолончелистка, певица и композитор Аяна Уитър-Джонсън, датската виолончелистка и електронен артист Йозефине Опсал, срещата между френския китарист Пол Жаре и легендарния американски барабанист Джим Блек, както и новият проект на пианиста и композитор Димитър Бодуров със специалното участие на музиканти от Кралския оркестър "Концертгебау" в Амстердам.

Фестивалът започва с "ЕдноВременно"

Началото на фестивалната седмица ще бъде поставено на 23 юли от 19:30 ч. в Градската художествена галерия – Варна със събитието "ЕдноВременно" – сюита за танц в сегашно, бъдеще и минало време. Проектът, създаден от хореографа Ирина Голева, събира танцьори и музиканти в артистично преживяване, което преплита съвременен танц, музика и движение и поставя началото на фестивала извън концертната сцена.

Археологическият музей отново се превръща във фестивална сцена

Основната програма на 24, 25 и 26 юли ще се проведе в двора на Археологическия музей – Варна – пространство, което през годините се утвърди като естествен дом на RADAR Festival Beyond Music. И тази година фестивалът предлага срещи между международни и български артисти, които разширяват представите за съвременната музика и поставят акцент върху артистичния диалог и живото изпълнение

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Предварителната продажба на билети продължава, като до началото на фестивала посетителите все още могат да се възползват от преференциалните цени. Пълната програма и билетите са достъпни на www.radar-festival.eu.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Варна, Министерството на културата, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Гьоте-институт България и Посолството на Кралство Дания.