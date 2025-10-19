Войната в Украйна:

Селекционерът, извел България в "домакинствата пред празни трибуни", даде рецептата за възраждане на националния отбор

Бившият селекционер на България Ясен Петров коментира състоянието на националния ни отбор по футбол. Опитният специалист, който бе начело на "лъвовете" в периода 2021-22 година анализира работата за предходните 4 години, която започна под негово ръководство. След него на поста национален селекционер застана Младен Кръстаич. От 2023 начело бе Илиан Илиев, а след оттеглянето му, тази длъжност заема Александър Димитров.

Ясен Петров коментира развитието на "лъвовете" през последните 4 години

Петров пое националите ни преди световните квалификации за Мондиал 2022: "Преди 4 години започнах предните световни квалификации с желание да подмладим отбора. Имахме тежка група с домакинства пред празни трибуни. След това имаше разделение във футболната общност с много напрежение върху всички. Вложихме цялата енергия. Тогава поех отговорност след един мач с Грузия. След това застана начело чужденец, който каза, че ще ни остави отбор, който да жъне успехи. Той ни остави задължения към ФИФА. След това дойде Илиан Илиев, с когото постигнахме реални резултати в Лигата на нациите", започна той в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ.

Ясен Петров

"В световните квалификации играем с отбори, които се развиват. Фактите са такива – отбелязали сме 1 гол, допуснали сме 16. Имаме проблеми в защита и атака. Има проблем с психологията. Новите треньори поеха отбора в много труден момент и няма да им е лесно. Много сме разделени, а ни трябва обединение. Няма ли търпение и смирение, нищо добро не ни очаква. Не виждам по какъв начин негативизмът може да помогне на отбора", сподели той, визирайки четирите поражения на България в първите четири мача от световните квалификации за Мондиал 2026.

"Всички сме виновни"

Ясен Петров е категоричен, че не само футболистите за виновни за нивото на националния отбор. По тази причина той призова за обединение в търсене на правилното решение. Според него младите български играчи представляват светлината в края на тунела.

"За състоянието на националния отбор не може да обвиняваме само футболистите. Всички сме виновни. Дайте да се обединим и да намерим правилното решение. Нека повече млади футболисти влизат и играят. Трябва да направим дори по-широка крачка. Има светлина в края на тунела, но трябва много да се взираме. Трябва да извървим този път всички заедно. Повече хора, милеещи за футбол, трябва да вложат позитивна енергия", завърши Петров с призив.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
