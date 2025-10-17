"Кой игра с номер 9 за България?": Журналисти се изложиха в ново спортно предаване (ВИДЕО)

Спортното предаване на Sportlive.bg и Actualno.com - "Точно попадение", се завърна. В първия епизод на новото издание водещите акценти бяха третата световна титла на Карлос Насар и темите около спортист №1 на България, както и поредният крах на националния отбор по футбол на България. В тази връзка водещият Стефан Йорданов изненада колегите си Бойко Димитров и Джем Юмеров с въпроса: "Знаете ли кой игра с номер 9 за България?"

Знаете ли кой игра с номер 9 за България?

Питането определено затрудни спортните журналисти. Юмеров отбеляза, че редовният номер 9 Алекс Колев не попадна сред повиканите от новия селекционер Александър Димитров. „Мислите си за нападател, нали“?, попита Йорданов. „Ще ви подскажа, че беше полузащитник, дебютант“, допълни той, при което колегите му се сетиха за правилния отговор: „Кристиян Стоянов“.

„Тук аз виждам два проблема. Първо - почти никой не знае кой е Кристиян Стоянов. Второ – номер 9 губи смисъла си, обезличава се. Знаем едно време какви футболисти са били с номер 9 – Гунди, Любо Пенев, Димитър Бербатов“, каза Стефан Йорданов.

„Кристиян не игра толкова лошо колкото останалите. Той е едно младо талантливо момче. С оглед на цялата атмосфера - няма какво да направи. Може би не сме видели номер 9, защото камерите биха го уловили в гръб, ако атакуваме, а на Кристиян му се налагаше да бяха повече назад“, уточни с усмивка Джем Юмеров.

ОЩЕ: Да се гордееш или да се срамуваш с Карлос Насар и националите по футбол (ВИДЕО)