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Шампионите вадят милиони: Разкриха сумата, която Левски плаща за новите си попълнения

06 юни 2026, 11:23 часа 854 прочитания 0 коментара
Снимка: www.levski.bg
Шампионите вадят милиони: Разкриха сумата, която Левски плаща за новите си попълнения

Шампионът Левски не губи време от трансферния прозорец. “Сините” представиха второто си ново попълнение, а именно анголецът Давид Кусо. Той пристигна в България от португалския Шавеш и подписа договор за период от три години. Кусо може да играе като ляв бек, дясно крило, а и в средата на терена.

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Авторитетното издание "Рекорд" съобщава, че Левски се е сдобил с футболиста за сумата от 1 млн. Евро и с условието, че ръководството на Шавеш запазва процент при следващ трансфер на 22-годишния футболист.

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Давид Кусо

По-рано тази седмица Левски привлече друг бивш съотборник на Кусо - Рейналдо. Той направи своя трансфер от Санта Клара, след като през изминалата кампания беше даден под наем в Шавеш. Спекулираната сума, която “сините” са платили за него възлиза на 1,5 млн. евро и с това е определян като най-голямото попълнение в историята на клуба. Контрактът на Рейналдо е до лятото на 2029-а година.

Очаква се през следващите дни Левски да обяви още от новите си попълнения, които да подсилят тима за предстоящия сезон.

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Левски Рейналдо Давид Кусо
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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